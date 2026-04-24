台南葫蘆埤新亮點 文字意象、遊憩區、水岸座階吸睛

北埤步道。（台南市政府提供）

為提升葫蘆埤自然公園地景風貌與設施安全，提供民眾優質的休閒場域，台南市政府獲交通部觀光署補助，投入6400萬元經費，辦理葫蘆埤自然公園優化工程，近日已完成驗收，園區煥然一新，提升整體遊憩環境。

此工程重新打造葫蘆埤自然公園地景休憩區，營造適合親子同樂的遊憩角落，新設置水岸座階，遊客可遠眺夕陽餘暉與凌波吊橋相互映襯的美景，葫蘆埤北埤也重新整理成休憩觀景空間，設置躺椅供遊客悠閒停留，享受靜謐午後時光；此外，也在面向高鐵處設置葫蘆埤燈光文字意象，讓搭乘高鐵的國內外旅客也可眺望葫蘆埤的新設意象，提升葫蘆埤的能見度。

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觀旅局長林國華說，歡迎民眾前來體驗園區全新設施，順遊園內「錢來也商店」農產展售館、「山中央小舖」餐廳；另建議結合隆田chacha文化資產教育園區、官田遊客中心、烏山頭水庫、八田與一紀念園區等景點，深度體驗台南的埤塘文化。

市長黃偉哲表示，台南擁有豐富埤塘資源，不僅見證聚落發展，也與農業生產及居民生活息息相關，是重要的休憩與文化資產。本工程除優化整體環境外，並新增地景遊憩區、水岸座階，全面更新環埤步道，給遊客更舒適、多元的休憩環境。

北埤階梯廣場。（台南市政府提供）

新設葫蘆埤文字意象，高鐵旅客可眺望葫蘆埤新設意象。（台南市政府提供）

臨水岸階梯。（台南市政府提供）

打造兒童遊憩區。（台南市政府提供）

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