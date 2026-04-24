新北大巨蛋擬7、8月公布選址 吳昇翰籲考量通勤落腳樹林

新北大巨蛋將從淡海二期和樹林機五用地二擇一，預計今年7至8月間公布選址，民進黨新北市議員參選人吳昇翰（前排中）認為，大巨蛋選址應以通勤便利性為首要考量，將場館設於樹林，帶動地方翻轉。（記者黃政嘉攝）

新北大巨蛋將從淡海二期和樹林機五用地二擇一，新北市體育局長洪玉玲昨天指出，預計今年7至8月間公布最終選址，確認後會展開都市計畫變更、BOT案件評估等；民進黨新北市議員參選人吳昇翰認為，大巨蛋選址應以通勤便利性為首要考量，將場館設於新北西南門戶，不僅能帶動樹林地方翻轉，更能讓錢潮跟著人潮實質湧入新北，帶動地方經濟。

洪玉玲昨在新北市議會指出，飯店旅館會納入（新北大巨蛋）規劃，因為會舉辦大型比賽、演唱會，有住的需求，至於是否可能像東京巨蛋有摩天輪等遊樂設施？洪玉玲說，不排除納入規劃，但攸關後面經營問題，會朝新北市長侯友宜所說，讓遊客「提早來、留下來、晚點走」的目標邁進，預先做好相關準備。

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吳昇翰今表示，2025年韓團Super Junior在台北大巨蛋舉辦演唱會期間，海外旅客的住宿與餐飲消費成長近2成，未來新北大巨蛋將承接國際級賽事與演唱會，必須確保旅客到得了、住得下、玩得開。

他分析，樹林機五南側用地緊鄰興建中的萬大線二期LG18站，周邊更有台65線快速道路銜接國道一號與三號，對南北往來的外縣市旅客而言有極大便利性，反觀若選址於淡水，外縣市遊客可能需多耗費1小時車程進入淡海新市鎮二期，且淡水冬天的海風相對冰冷，對觀光動能會是極大打擊。

吳昇翰說，新北大巨蛋落腳樹林，國際旅客從桃園機場出發，可由機捷泰山貴和站快速轉乘抵達，選址地點應將大巨蛋視為大台北生活圈的地理中心，而非偏於一隅，才能極大化吸客動能，有效降低遊客對交通的疑慮。

他強調，樹林周邊已有密集的產業聚落，大巨蛋的進駐將促成特定商業區變更，帶動傳統工廠轉型為高價值產業，不只是蓋1座球場，更是為新北西南區植入產業心臟，創造實質就業機會，人潮進來，錢潮也跟著進來，「熱錢」能極大化湧入新北，帶動地方經濟。

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