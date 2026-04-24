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    首頁 > 生活

    嚴防塑膠袋囤積哄抬 南市查核39家業者

    2026/04/24 14:25 記者王姝琇／台南報導
    南市經發局稽查中盤商塑膠袋供貨情形。（台南市政府提供）

    南市經發局稽查中盤商塑膠袋供貨情形。（台南市政府提供）

    因國際情勢變動，恐引發塑膠袋價格波動及市場短期搶購情形，南市經發局啟動跨機關查核及市場監測機制，查核22家販售通路業者及17家塑膠袋製造廠；另中央推動塑膠袋平價專案，上週起陸續鋪貨、穩定供需。

    經發局說明，已實地前往小北百貨及振宇五金等通路訪視鋪貨情形，業者表示近期已陸續補充庫存並加強鋪貨，整體供應情形穩定，市場搶購情形亦逐步趨緩；查核未發現囤積或哄抬情形，惟受上游原物料上漲影響，部分塑膠袋價格已有調漲，屬成本反映，市場供需逐步回穩，並呼籲業者合理反映成本、穩定供貨，民眾亦應理性消費，共同維護市場秩序。

    市長黃偉哲表示，南市府已提前部署並強化跨機關合作，從源頭到通路全面掌握供應狀況，嚴防囤積或哄抬價格等行為。經發局長張婷媛表示，將持續滾動監測市場供需與價格變化，並與中央保持密切聯繫，必要時即時啟動查處機制；另近期塑化原料（塑膠粒）受國際供應及配額機制影響，價格已有約2至3成漲幅，惟整體供應鏈仍維持穩定運作。

    南市經發局人員訪視小北百貨鋪貨情形。（台南市政府提供）

    南市經發局人員訪視小北百貨鋪貨情形。（台南市政府提供）

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