國定民俗「學甲上白礁」4/25登場 慈濟宮古蹟搶救演練

消防員演練學甲慈濟宮的火警搶救，撲滅火勢外，重點也在防護不能延燒。（第三大隊提供）

台南市定古蹟學甲慈濟宮舉辦的國定民俗「學甲上白礁」謁祖遶境，將在明天（25日）登場，為確保國家重要文化資產安全，南市消防局第三救災救護大隊學甲消防分隊今天（24日）在慈濟宮舉辦消防搶救演練，模擬古蹟發生火災時的初期滅火、古物搶救、水線布署及火場指揮調度。由於古蹟多為木構造建築，特別強化「防護鄰棟、避免延燒」的技巧，務求在最短時間內將災害降至最低。

「學甲上白礁」將吸引大批香客與信眾前來，慈濟宮和周邊環境的火災預防更顯重要。學甲分隊表示，今天演練，也向慈濟宮廟務管理人員加強宣導用火、用電安全，現場消防隊員也示範了滅火器如何使用，另同步宣導鄰居住家推廣安裝「住宅用火災警報器」。

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學甲慈濟宮除了保存「國寶」文物葉王交趾陶，還有潘麗水的彩繪和何金龍的剪粘作品等重要文化資產，第三大隊大隊長鄭誌峰表示，對古蹟與歷史建築等文化資產的火警，搶救重點在於「快」與「準」。消防搶救演練，不僅提升消防隊員對古蹟建築構造的熟悉度、熟練搶救流程提升應變能力外，更強化廟方的自主防災。明天上白礁展開遶境，呼籲信眾在燃放鞭炮或焚燒金紙時，務必遵守「人離火熄」的原則，並建議盡量使用電子炮與電子香。

台南市消防局局長楊宗林說，搶救演練展示消防員對於古蹟、歷建等特殊地形與建築物的應變能力，也提醒廟方與民眾應定期檢查電力線路，特別是香案周邊的電燭燈與延長線使用需格外謹慎，落實火源管理。

保護古蹟，學甲消防分隊在慈濟宮舉辦消防搶救演練，提升應變能力。（第三大隊提供）

學甲消防分隊模擬慈濟宮發生火災，展開搶救演練。（第三大隊提供）

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