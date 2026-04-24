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    首頁 > 生活

    小小萌園丁出動 幼兒植栽體驗培養愛護土地情感

    2026/04/24 13:56 記者王姝琇／台南報導
    僅有1歲半的台日混血小女童，與日籍媽媽一起種下第1株花苗。（蔡麗青提供）

    僅有1歲半的台日混血小女童，與日籍媽媽一起種下第1株花苗。（蔡麗青提供）

    為推動社區綠美化並深化環境教育理念，市議員蔡麗青攜手國安里里長參選人陳蓓楨，號召安南區新光暉幼稚園學童，今日舉辦「小小萌園丁出動」植栽活動，透過動手做讓孩子感受大自然，培養愛護土地的情感。

    幼稚園數百名小朋友今全員出動，另有家長帶著小小孩前來參加，最小萌園丁是僅有1歲半的台日混血小女童，與日籍媽媽一起種下第1株花苗，也感受到台灣重視親子多元教育的文化。其他學童也在老師與志工陪同拿起小鏟子認真挖土、放苗。

    蔡麗青表示，推動環境教育應從小扎根，透過這類實作型活動，讓孩子親身參與，不僅能加深對自然的認識，也能培養愛護土地的情感；未來將持續結合在地資源與學校力量，規劃更多兼具教育與公益的活動，讓環保理念融入日常生活。

    陳蓓楨則說，「小小萌園丁」不只是一次活動，更是一個讓孩子與社區建立連結的開始。透過親手種植與日常照顧，孩子們會更加珍惜周遭環境，也能在潛移默化中培養責任感與觀察力。

    議員蔡麗青攜手國安里里長參選人陳蓓楨號召幼稚園學童動手植栽。（蔡麗青提供）

    議員蔡麗青攜手國安里里長參選人陳蓓楨號召幼稚園學童動手植栽。（蔡麗青提供）

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