反對南投名間鄉設焚化爐 250位學者批恐衝擊農業籲縣府重新審視

學者專家與民間團體召開「逾250位學者專家連署，呼籲停止興建名間焚化爐計畫，守住茶鄉農業經濟與文化資產」記者會。（記者方賓照攝）

南投縣政府擬於名間鄉興建焚化爐，引發外界關切。日前超過250位海內外學者共同連署「守護名間綠色家園」。連署共同發起人於今（24）日立法院召開記者會，提出3點反對設置焚化爐的論點，名間鄉不僅是台灣重要的農業核心區，更承載深厚的族群與產業文化；焚化爐的設置，勢必對當地居民健康、環境生態及永續產業鏈造成不可逆的負面衝擊，齊聲呼籲南投縣政府重新審視。

學界反對名間鄉興建焚化爐計畫，並提出3點聲明，「計畫恐威脅國家糧食安全與特定農業區完整性」，該地區屬特定農業區且鄰近水源區，若強行設置，除可能危及農產品品質安全，也會造成地下水污染並擴散至下游灌溉區，進一步衝擊民眾對南投農產的信任；「守護百億產值與台灣手搖飲文化資產」，名間鄉為全台最大茶產區，年產值逾百億元，是台灣手搖飲文化的重要茶葉供應鏈，計畫恐影響數千公頃茶園生計，並對整體茶產業鏈造成衝擊，甚至破壞產業形象與結構。

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最後是「應捍衛程序正義與環境韌性」要求相關單位停止缺乏共識的環評程序，廣納居民與跨領域專家意見，並呼籲垃圾處理不應僅依賴焚化，應研議更符合循環經濟與環境永續的替代方案。

針對焚化爐選址問題，前明道大學講座教授兼校長、有機農業學者陳世雄指出，南投縣高達73％GDP直接或間接與環境農業相關，包含52％觀光服務業及21％以茶葉為主的農業初級生產，農民佔就業人口達42％。即使是德國、日本等高度工業化國家，也極度保護農地韌性；從這點來看，「南投縣選在名間鄉，就是非常大的錯誤。」也質疑環評委員是否具備充足專業來評估該地，並呼籲縣府應公布第一次環評委員的發言紀錄以供檢視。

名間鄉反焚化爐自救會會長釋致中表示，所有美景與美好都應留給下一代，但目前所見並非環境保護，而是環境破壞。他批評環保局推動相關計畫恐有「毀茶滅農」之虞，將影響優質農產品與茶葉產業，質疑其用意。他強調，良好的環境與受肯定的農產正遭受衝擊，呼籲各界持續支持自救會共同奮戰，守護名間鄉綠色韌性。

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