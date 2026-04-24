電機人才夯台中捷運徵才開薪3.6萬 挨批「香蕉價」、「搞笑嗎？」

張玉嬿（左2）等質疑台中捷運徵才開薪「香蕉價」，難吸引人才、留才。（記者蘇孟娟攝）

半導體業、AI業夯，電機人才灸手可熱，台中捷運近來釋出32個職缺徵才，與電機、機械相關的技員開出3.6萬的薪水，做滿5年才能拿到4萬出頭，網路一片罵聲，「讀電機、機械的來做3.6萬的工作，是搞笑嗎」、「香蕉價」，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達等人質疑，中捷薪資與市場脫節，市府帶頭低薪，難怪新人首年離職率高達33.3%。

中捷董事長顏邦傑坦言，中捷原待遇相對偏低，這幾年已兩度加薪，另也積極增加包括托育等福利、增聘在地人等，設法留住人才。

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張玉嬿指出，中捷本月徵才，結果網友注意焦點竟然是「技術員薪資居然沒有4萬起跳」，網友譏電機、電子、機械人才是企業搶手貨，新人普遍保障月薪4萬元，台中捷運徵才讓「讀電機、資訊的來做3萬6000元的工作，是搞笑嗎」、「香蕉價」、「何不食肉糜」。

張玉嬿指出，反映出中捷徵才與市場完全脫節，台中市長盧秀燕任內中捷離職率高，1年內離職率33.3%，「入職即逃亡」，未滿2年18.3%，甚至到第4年也有17.6%選擇離開，長期低薪下，技術員要工作滿5年才領4萬出頭，市府帶頭低薪，不願意為專業付出合理價格，如何吸引人才到中捷。

張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達強調，問題不光是薪資數字，而是市府的態度，中捷應該評估「專業技術津貼」，讓人才願意加入，並提供留任獎勵，確保技術得以傳承，不要讓中捷變成人才的跳板。

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