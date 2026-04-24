季連成重返光復災區 10戶原民中繼屋動工

行政院政委季連成（中）今天重返光復鄉災區，主持中繼屋開工祈福，與行政院原民會主委曾智勇（左一）及部落頭目族人一起牽手舞蹈慶祝。（記者花孟璟攝）

光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災已滿7個月，繼去年底完工第一批中繼屋，針對原住民興建的第二批中繼屋今天上午動工，行政院政務委員季連成、行政院原民會主委曾智勇與部落族人共同參加祈福儀式，總共斥資3500萬餘元興建10戶，預計6月底完工。季連成說，族人有任何需求都可以溝通，政府會竭盡所能地照顧原住民。

季連成將軍今天重返災區光復鄉，與行政院原民會主委曾智勇、副主委陳義信及縣府代表、光復鄉公所、村長、部落頭目等參加，依阿美族儀式準備豬肉、糯米飯進行祈福儀式，季將軍在主持開工祈福典禮後，還與部落族人一起牽手圍圈圈跳舞，展現親和力。

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季連成說，去年12月底蓋好的國土署中繼屋，可能當初設計上沒有很考量到人性的生活模式，因此新的中繼屋參考部落的生活習慣興建，可見原民會在照顧部落上非常用心。

季連成強調，政府對原住民的照顧絕對是竭盡所能，因為民眾永遠是好還要更好，如果還有不盡完善之處，族人都可以透過原民會進行溝通，卓榮泰院長也會大力支持。

行政院原民會主委曾智勇指出，回應災區馬太鞍、太巴塱部落族人期盼的「離災不離村」中繼屋規劃，行政院原民會調查族人需求後統計有10戶需要中繼屋，包括馬太鞍部落6戶、太巴塱4戶，上月決標總經費約3500萬元，提供受災族人臨時安全住所。

曾智勇說，原住民中繼屋基地位於行政院國土署第一批中繼屋旁，同為台糖用地，將興建一層樓輕鋼架組合屋，其中2戶是無障礙規劃，每個住宅單元含1廳2房及衛浴、開放式廚房，住宅有前院及後院專屬洗曬衣空間，還規劃一多功能公共空間可做為原住民文健站及教室、收容中心、會議室使用，兼顧族人需求，預計將在汛期前6月底完工。

行政院政務委員季連成主持原住民中繼屋開工。（記者花孟璟攝）

行政院政委季連成今天重返光復鄉災區，主持中繼屋開工祈福，還與部落族人一起牽手舞蹈慶祝。（記者花孟璟攝）

光復鄉災區針對原住民的中繼屋格局，為1廳2臥室加開放廚房、衛浴，且有前後院、獨立洗曬衣空間。（記者花孟璟攝）

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