為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    浣熊等飼主116年4月底前應登記 違者最高罰25萬

    2026/04/24 14:09 中央社
    農業部日前已宣布，5月1日起，禁止一般家庭飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等高度危險動物。農業部提醒，既有飼主應於明年4月30日前完成登記，違者可罰新台幣5至25萬元。（資料照）

    農業部日前已宣布，5月1日起，禁止一般家庭飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等高度危險動物。農業部提醒，既有飼主應於明年4月30日前完成登記，違者可罰新台幣5至25萬元。（資料照）

    農業部日前已宣布，5月1日起，禁止一般家庭飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等高度危險動物。農業部提醒，既有飼主應於明年4月30日前完成登記，違者可罰新台幣5至25萬元。

    農業部於3月10日公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，5月1日起，禁止一般家庭飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等高度危險動物，主要考量這些動物多具劇毒或高度攻擊性，逸逃或棄養將對動物福利與公共安全造成嚴重威脅，禁止一般家庭飼養。

    農業部今天發布新聞稿，今年5月1日前已飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科的飼主，應於116年4月30日前，至農業部「寵物登記管理資訊網－禁養動物登記系統」完成登記，再由動物所在地縣市政府派員現場確認動物狀況，完成備查後即可合法續養至動物終老。

    農業部說，逾期未登記而私自飼養繁殖者，依法可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

    農業部統計，至115年4月20日，已有83隻浣熊、23隻河口鱷、5隻蝙蝠蛇科及5隻蝮蛇科動物完成登記。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播