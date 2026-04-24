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    神岡國小停車場出入口120公尺路段密集設置10支電桿 台電允諾下地化

    2026/04/24 14:14 記者歐素美／台中報導
    楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益（左二）邀相關單位到神岡國小會勘協調。（記者歐素美攝）

    楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益（左二）邀相關單位到神岡國小會勘協調。（記者歐素美攝）

    台中市神岡國小學生活動中心暨地下停車場工程預定9月完工啟用，但出入口電桿林立影響行車視線，引發安全疑慮。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍今天邀集相關單位現勘協調；台電允諾8月底前完成電桿地下化及相關設備遷移，改善校園周邊交通安全。

    神岡國小校長郭冠毅指出，校內學生活動中心暨地下停車場工程即將完工啟用，但目前出入口左右兩側皆設有電桿，影響車輛進出視線；此外，營養午餐中央廚房出入口同樣受電桿阻礙，影響配送動線與安全，因神清路的人行道屬校地範圍，可供台電設置電力設備，盼兼顧學童通學安全。

    會勘發現，停車場出入口動線受阻，連營養午餐中央廚房出入口也遭電桿遮蔽視線，其中神清路（中山路至神林路）約120公尺路段更密集設置10支電桿。

    羅永珍服務處執行長陳清崧表示，電桿若地下化，可一併解決活動中心停車場及營養午餐中央廚房出入口視線問題，也有助於拓寬道路使用空間、提升行車品質。

    神岡里長王百瀛擔心部分電力設備配合地下化工程改設至人行道，恐壓縮行人通行空間，增加交通風險，籲台電務必審慎評估動線與安全。

    台電台中區營業處豐原分處電務經理游伯煌指出，地下化工程全長約120公尺，涉及10支電桿遷移作業；另有4座電力設備需移設至地面，已與校方協調確認設置位置，後續將依程序施工，預計8月底前完成。

    楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，校園安全沒有妥協空間，要求台電加速電桿地下化與設備遷移進度，同時兼顧行人與車輛動線規劃，打造更安全友善的通學與交通環境。

    神岡國小學生活動中心暨地下停車場出入口，電桿林立，影響行車視線，引發安全疑慮。（記者歐素美攝）

    神岡國小學生活動中心暨地下停車場出入口，電桿林立，影響行車視線，引發安全疑慮。（記者歐素美攝）

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