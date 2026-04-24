告天祭登場！百名學童向天祈福 華南用生態教育走出新路

華南社區及華南實驗小學今舉辦告天祭，盼用生態教育帶領學童深刻體會大自然給予的恩典。（記者李文德攝）

雲林縣古坑華南社區20年前因青壯年外移、少子化，讓當地華南國小一度面臨滅校危機。經學校、社區合力，教室延伸到社區，甚至轉型實驗學校，成功讓學校迎接新生，目前吸引逾百位學童就讀。今（24）日校方與社區共同舉辦「告天祭」，盼用生態教育帶領學童深刻體會大自然給予的恩典。

20年前，古坑華南社區人口一度只剩100多人，就連當地小學的華南國小只剩23人左右，面臨廢校、滅村危機。因此社區與學校攜手求變，以食農教育主要核心，串起地方產業脈絡，甚至轉型成華南實驗小學，把課堂延伸到社區，將產業、當地人文融入課程，至今已經吸引上百名學子就讀，成為偏鄉中的「明星學校」，需要抽籤才能入學。

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社區理事長劉清極表示，當年學校轉型後，帶領孩子走入社區土地，認識竹筍、咖啡等產業，逐漸帶入土地友善耕作，倡導「不噴藥、不干擾、不破壞」的核心理念，接著再帶學童們針對友善耕作的土地做生態觀察，進而產出生態手冊。

今校方舉辦告天祭，由雲林縣副縣長謝淑亞、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺等人一同與百名學童一同禱告上天，祈求整年平安順遂與豐收。

校長陳啟政表示，每年學校及社區都會固定舉辦生態祭典三部曲，有春分惜山祭、穀雨告天祭、立冬謝天祭，今年已邁入第16年，甚至規劃成一堂戶外自然課，以「跟著種子去旅行！」為主題，帶領小朋友們認識種子，了解種子成株的生命歷程，甚至親手種下菜苗或香草花卉。

陳啟政指出，華南社區及學校將閱讀與自然、人文景觀結合，透過閱讀引導學生連結土地故事，成功將閱讀內化為學生探索世界的翅膀，今年更是獲得「閱讀磐石獎」殊榮，盼持續將生物多樣性理念融入課程與生活實踐中，實踐「里山共好」的精神。

華南社區及華南實驗小學今舉辦告天祭，盼用生態教育帶領學童深刻體會大自然給予的恩典。（記者李文德攝）

華南社區及華南實驗小學今舉辦告天祭，盼用生態教育帶領學童深刻體會大自然給予的恩典。（記者李文德攝）

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