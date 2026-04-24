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    首頁 > 生活

    林口國際AI+智慧園區標售16筆土地 新北5/26開標

    2026/04/24 13:29 記者黃子暘／新北報導
    地政局將於5月26日辦理新北國際AI+智慧園區（林口工一市地重劃區）共16筆土地開標作業。（新北市地政局提供）

    地政局將於5月26日辦理新北國際AI+智慧園區（林口工一市地重劃區）共16筆土地開標作業。（新北市地政局提供）

    新北市國際AI+智慧園區（林口工一市地重劃區）在交通上有國道1號林口交流道、高鐵優勢，並鄰近五大工業區、桃園機場捷運系統及台北港，新北市府地政局表示，該區重劃完成後的抵費地因應重劃財務及產業需求，分批以標售、標租或招標設定地上權等多元方式處分，釋出16筆第三種產業專用區土地公開標售，面積共約9081坪，價格每坪約為42萬6千元至50萬2千元，即日起於新北市土地標售行動網公告相關標售資訊至5月26日上午9點30分。

    地政局指出，市府在此區積極媒合招商引資，伴隨區內透過BTO模式引進民間資源建置、預計2029年完工的污水處理廠，以及半導體設備製造商艾司摩爾、台聚公司磁吸效應，將成為企業安心發展的環境，市府將於5月26日上午10點，於市府24樓2422會議室辦理新北國際AI+智慧園區共16筆土地開標作業。

    地政局補充，有意投標者請於5月26日當日上午9點半前，將投標相關文件以掛號方式寄至市府郵局「新北市政府郵局第99號信箱」參與投標；標售資訊及投標須知、投標單等相關文件，請至「新北市土地標售行動網」閱覽及下載，疑問可電洽地政局02-29603456分機3486、3488。

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