媽祖有大愛！鹿港天后宮捐50萬 支持原鄉孩子唱向國際舞台

鹿港天后宮香火鼎盛，遊客如織。（資料照，記者劉曉欣攝）

國定古蹟鹿港天后宮今天（24日）捐出50萬元，支持原鄉孩子所組成的「PUZANGALAN希望兒童合唱團」前進匈牙利，參加「第5屆布達佩斯國際合唱慶典與國際合唱公開賽暨大獎賽」，讓世界聽見台灣！

鹿港天后宮主委張偉東表示，他昨天（23日）在自由時報官網看到「讓世界聽見臺灣 邀您捐助支持原鄉孩子唱向國際舞台」消息，得知原鄉小孩出國比賽追夢還有200萬元缺口，今天馬上向管委會報告，管委會決定同意捐來支持原鄉孩子出國圓夢。

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張偉東指出，看到這群排灣族、魯凱族孩子們將代表臺灣遠赴歐洲參加比賽，透過歌聲可以讓台灣走出去，登上國際舞台，他認為這是件很有意義的事，應該用實際行動來支持，相信這跟媽祖的信仰一樣，秉持對人世間的大愛，來做最好的事。

鹿港天后宮今天完成50萬元的捐款匯款，張偉東強調，讓台灣原鄉的聲音走出去，用音樂實力來參賽，這就是台灣之光也是台灣精神，不只是圓了孩子的夢想，讓更多人看見台灣，聽見台灣。

鹿港天后宮捐50萬元，支持原鄉孩子唱向國際舞台。（鹿港天后宮提供）

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