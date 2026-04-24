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    首頁 > 生活

    台電員工要失業？東管處猴群爬電線姿勢夠專業

    2026/04/24 13:16 記者劉人瑋／台東報導
    再看下去才發現是整群猴在遷移。（民眾提供）

    再看下去才發現是整群猴在遷移。（民眾提供）

    民眾經過台東縣成功鎮的東海岸國家風景區管理處一帶，卻發現有「一群人」在爬電線，細看才發現是人立的猴群，站起身、手腳併用朝向電桿前進，來來回回十餘隻，猴群眾多，也造成交通危險，甚至人猴對峙，民眾將影片分享在臉書上，網友稱這「爬這麼快，有這批新員工，台電員工要失業了」。

    地點是位在成功鎮都歷，民眾在附近的小路見到「電線上一群人」，但一般維修工人都是爬高壓電線，細看卻見到人立的卻是猴群，且愈看發現愈多，最終所有獼猴都聚集到電桿上。民眾表示，這裡的猴群實在數量有點多，最麻煩的是，偶爾都會穿越馬路，有時候差點撞上。

    網友則稱，這群「新收的台電員工一來，原本的員工可能要失業了」、「還挺不守交通規則」、「也實在太多了」、「真的很像馬戲團在表演」、「以前傳出松鼠被電死造成斷電，我本來是不信的」、「莫非要成精了？以後停好車，鑰匙要記得拔掉，否則車被猴開走，去報案、警察也不會相信」。

    其實該處獼猴不少，其中就有一群往返垃圾掩埋場與著名的「天空之鏡」海灘，以往還有不少遊客見到猴群穿越小逕、人猴對峙，詢問附近民眾則稱，「這群天空之猴嗎？還好附近住得人少、房屋相距遠，否則很麻煩」。

    人立前進、手腳併用，其中一隻還悠閒坐、靠在電線上等同伴。（民眾提供）

    人立前進、手腳併用，其中一隻還悠閒坐、靠在電線上等同伴。（民眾提供）

    再看下去才發現是整群猴在遷移。（民眾提供）

    再看下去才發現是整群猴在遷移。（民眾提供）

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