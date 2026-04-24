竹縣首創直式短劇宣導金融教育 要吸引年輕人目光

《那些年我們買的「假夢想」》系列短劇第一集：〈買買買 買到吃土〉。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣政府教育局表示，為建立青少年正確價值觀，竹縣率全國首創，以「直式短劇」形式推動金融教育宣導，推出《那些年我們買的「假夢想」》系列短劇，打破傳統說教框架，更將與「校園勞務權益教育宣講」結合，希望將複雜的法律與財經術語轉化為校園幽默語境，讓金融教育真正走入年輕人的世界。

教育局表示，系列短劇由新生代演員許得寪、李孟學及偶像團體B CRUSH不小心製造成員洪暐領銜演出，精準詮釋3種常見的財務地雷，如第一集：〈買買買 買到吃土〉，揭露「小額分期」陷阱。主角康平將3萬元耳機分30期，主張「每天33元」是華爾街套利，最後卻因入不敷出只能餐餐吃65折飯糰。

請繼續往下閱讀...

第二集則是〈無卡預支 利息超坑〉，針對「信用小白」揭露無卡分期風險，康平簽下高息約定，3萬元的商品還完竟要5萬4，多付了2萬4千元利息。

最後一集〈愛情水行俠 法院見〉，則警示詐騙課程與「債務脫鉤」風險，康平幻想變身「未來海王超能力水行俠」而貸款12萬元購買戀愛課程，最終卻面臨公司捲款仍須還債的法院「支付命令」。

縣長楊文科表示，面對Z世代與Alpha世代的影音收視習慣，教育局採取創新數位溝通策略，捨棄生硬的政令宣導片，推出全國首部金融教育直式短劇，系列影片適配手機直式觀看習慣，在社群平台具備高度傳播力，期打造數位時代下的青年財務與勞權防護網。

教育局長蔡淑貞指出，這次推出的直屏劇將成為新竹縣國、高中「勞務權益教育宣講」的重點教材，透過宣講者入校互動，學生能同時學習如何保障打工薪資權益，以及如何審慎簽署各類消費契約。為擴大效益，影片同步上傳至「新竹縣勞權教育專網」，開放全國教育工作者運用，作為班會課或自主學習的最佳輔助素材。

《那些年我們買的「假夢想」》系列短劇第二集〈無卡預支 利息超坑〉。（擷取自新竹縣政府官網）

《那些年我們買的「假夢想」》系列短劇第三集〈愛情水行俠 法院見〉。（擷取自新竹縣政府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法