台中西屯協和里市民活動中心啟用 盧秀燕：打造西屯區從蛋白區升級蛋黃區

台中市西屯協和里市民活動中心，24日啟用。（記者歐素美攝）

台中市西屯區協和里民長期以「下七張犁閱覽室」作為集會場所，因配合市政路延伸工程拆除，市府為回應地方對活動空間的需求，選址文小91用地，爭取中央前瞻補助400萬元，共斥資1727萬元，以「玻璃陽光盒子」為設計概念，打造協和里市民活動中心，今天啟用；市長盧秀燕表示，市府近年持續重磅投資西屯區，積極推動台中國際會展中心等指標性建設，將西屯從蛋白區升級為繁華的蛋黃區，創造宜居也具經濟競爭力的生活環境。

盧秀燕表示，在市府團隊、民意代表與地方共同努力下，台中市里活動中心平均數量已躍升為六都第一，市府秉持「說到做到」原則，迅速推動新建集會場所，而市府近年極力避免佔用公園綠地或運動空間蓋建築，協和里市民活動中心因市政路開闢，原有里民聚會場所的「下七張犁閱覽室」拆除，因此，利用文小91用地，為該里單獨打造新的活動中心，創下市府所項紀錄。

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民政局長吳世瑋表示，協和里市民活動中心以「玻璃陽光盒子」為設計概念，採用大面積落地窗引入自然光，營造明亮通透的空間感，並讓室內外活動自然融入社區街角。

西屯區長鄭錫禧指出，協和里市民活動中心自去年5月開工以來，在市府團隊、施工單位等努力下，工程進度超前，今年1月底順利竣工，後續也完成驗收及啟用作業，不僅展現市府推動基層建設的執行力，也回應地方長期對活動空間的期待，提供居民更完善、便利的休閒交流場域，進一步提升社區生活品質。

台中市西屯協和里市民活動中心，以「玻璃陽光盒子」為設計概念。（記者歐素美攝）

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