百萬獎金等你拿！勞動部原創服裝大賞 鼓勵創作融入永續

百萬獎金等你拿！勞動部2026原創服裝大賞徵件開跑，鼓勵新銳服裝設計師創作，並融入永續理念。（記者洪美秀翻攝）

百萬獎金等你拿！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」今年再辦2026原創服裝大賞徵件活動，今年以「EGO－ECO」為主題，強調設計從自我風格走向環境責任，鼓勵設計師展現個人創意與品牌特色，並將永續理念融入設計，且總獎金提高到100萬元，是歷年最高，邀全國服裝設計師及立案5年以下的公司、工作室報名投件，即日起到6月18日下午6時。

桃竹苗分署長賴家仁表示，原創服裝大賞突破競賽框架，服裝秀現場也辦理品牌SHOWROOM及發表會等推廣活動，透過「走秀即展售」的作法，讓作品直接面對消費市場，提供新創品牌實際測試市場反應、創造營收的機會。去年展售活動就創下歷年最高營收佳績，顯示台灣原創設計具創意實力及市場轉化潛力，今年決賽服裝秀及系列推廣活動預計10月在台北松山文創園區辦理，期藉由高人流場域擴大品牌曝光，打造兼具展示與銷售功能的實戰平台，協助設計新銳累積市場能見度與消費基礎。

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今年為推廣「EGO - ECO」永續議題、協助設計師接軌國際時尚產業趨勢並為後續徵件活動及2026原創服裝大賞暖身，衣啟飛翔創客基地也辦理系列講座，可電洽：03-533-5055。

百萬獎金等你拿！勞動部2026原創服裝大賞徵件開跑，鼓勵新銳服裝設計師創作，並融入永續理念。（記者洪美秀翻攝）

百萬獎金等你拿！勞動部2026原創服裝大賞徵件開跑，鼓勵新銳服裝設計師創作，並融入永續理念。（記者洪美秀翻攝）

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