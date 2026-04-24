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    首頁 > 生活

    北市永吉松隆天橋 5/1凌晨起拆除

    2026/04/24 13:06 記者何玉華／台北報導
    台北市松隆路與永吉路交叉口的永吉松隆天橋，將於5月1日凌晨起拆除。（台北市新工處提供）

    台北市松隆路與永吉路交叉口的永吉松隆天橋，將於5月1日凌晨起拆除。（台北市新工處提供）

    台北市政府工務局新建工程處將於5月1、2日凌晨0至6時，拆除松隆路與永吉路交叉口的「永吉松隆人行天橋」，屆時將封閉松隆路（松信路至永吉路段）南北向全線車道，車輛改繞道松信路及永吉路通行。

    新工處工務科科長高銘伸指出，市府近年積極優化行人動線，讓天橋逐步走入歷史。去年完成的松隆路人行環境改造工程，已先行施作行穿線退縮等交通配套，讓市民有充足的緩衝時間適應地面行走動線。在確認周邊人行配套設施完善無虞後，將啟動環境改造最後一道作業，拆除「永吉松隆人行天橋」。

    新工處表示，將分1、2日兩天凌晨夜間施工，分階段執行主梁與樓梯拆除工程，將交通衝擊降至最低；中區工務所主任洪辰儒說明，1日凌晨首波作業將切割吊裝鋼結構主梁，由工程人員於預定點切斷後，將主梁吊放至地面進行細部解體；次日凌晨接續拆除2座樓梯。

    新工處提醒，施工期間將封閉松隆路（松信路至永吉路段）南北向全線車道，車輛改繞到松信路及永吉路通行。此外，永吉路將封閉西向最外側車道，其餘車道仍維持通車。

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