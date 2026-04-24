大甲媽加持超夯！考生瘋搶文昌筆 千支瞬間秒殺

為了領取文昌筆，有學生特地下午請假，提早到場排隊，順利拿到象徵考運的2B鉛筆。（偑巷咖啡提供）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香回鑾，沿途萬人空巷，除了躦轎腳求平安，三十六執士團手中的「文昌筆」更成為考生與生意人追逐的焦點，象徵有金榜題名跟大筆進財的好兆頭，信眾爭相索取，甚至出現排隊領搶盛況。

三十六執士團表示，每年遶境期間都會準備文昌筆供信眾索取，今年更擴大規模，總計準備10萬支，各式筆款齊全，其中以考生專用的2B鉛筆最受歡迎，不少學生盼藉媽祖加持「金榜題名」，也有做生意的民眾希望「大筆進財」。

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為方便民眾領取，除隨香隊伍沿途發放，也規劃8場定點發送活動，並不定時加碼。昨（23）日在北斗偑巷咖啡舉辦加碼場，現場釋出1000支文昌筆，吸引大批民眾排隊，不到20分鐘即全數發放完畢，場面相當熱絡。

現場一名就讀雲林縣東南國中的學生，為了領取文昌筆，特地下午請假，提早到場排隊，順利拿到象徵考運的2B鉛筆。他開心表示，希望在媽祖庇佑下，統測能順利上榜。

三十六執士團提醒，後續仍有多場發放活動，相關時間與地點將公告於臉書專頁，呼籲有需求的民眾可隨時關注，把握機會領取這份象徵祝福的「好運筆」。

大甲媽三十六執士團發放文昌筆，昨日在北斗偑巷咖啡舉辦加碼場，發放1000支考生專用2B鉛筆，吸引大批民眾排隊，（偑巷咖啡提供）

三十六執士團表示，今年總計準備10萬支文昌筆，其中以考生專用的2B鉛筆最受歡迎。（翻攝大甲鎮瀾宮三十六執士團臉書）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境，三十六執士團舉行發放「文昌筆」活動，不少考生排隊領考生專用2B鉛筆，盼藉媽祖加持「金榜題名」。（翻攝大甲鎮瀾宮三十六執士團臉書）

三十六執士團提醒，後續仍有多場發放活動，相關時間與地點將公告於臉書專頁翻攝大甲鎮瀾宮三十六執士團臉書）

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