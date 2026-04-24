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    首頁 > 生活

    嘉市「見鼠率」升高屢傳食安爭議 王浩促市府加強防鼠患

    2026/04/24 12:24 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉市環保用地掩埋區仍有廢棄物未去化。（王浩服務處提供）

    嘉市環保用地掩埋區仍有廢棄物未去化。（王浩服務處提供）

    嘉義市議員王浩接獲民眾反映，街頭巷尾常見大老鼠橫行，甚至成群結隊出沒，「見鼠率」升高，為避免嘉義市成為「米奇樂園」，造成嘉市負面城市形象，今市議會質詢嘉義市環保局、衛生局重視防治鼠患及食品安全把關。

    王浩今舉例，如2025年某鹹酥雞攤販驚見30公分大肥鼠；2026年包含八方雲集大雅店遭投訴老鼠出沒、台鐵嘉義站食品販售部出現老鼠、綠豆湯名店有民眾看到老鼠叼走番薯等，半年4案登上媒體版面，造成全台對嘉義市負面觀感，甚至恐涉及漢他病毒問題。

    王浩質詢，不只環保、衛生單位，市府應跨局處因應防治，包括平日GHP稽查是否落實？有無檢查店家病媒防治合約？僅要求改善而無重罰，恐對店家無約束力等。

    市環保局長孫意惇答詢表示，已經提供鼠的誘劑放置在各里聯合辦公處供民眾索取；環境清潔部分，每年每個街道3次水溝清淤，營業集中區域也加強清溝服務。

    市衛生局長廖育瑋答詢說，將加強食品業者環境衛生維護，提醒業者製作、餐飲場所做好防護避免病媒蚊生物入侵。

    針對嘉義市湖子內環保用地一期掩埋區「垃圾山」議題，王浩今質詢說，去年市府追加5000萬元預算打包去化，至今仍沒有完全清除，附近居民在公園散步運動，抬頭就看到「垃圾山」，批評市環保局效率低落。

    孫意惇說，因每天環保局為民服務案逾5000件，已經請多間廠商打包清除環保用地的廢棄物，並持續尋求、增加廠商儘速清除去化。

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