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    首頁 > 生活

    年年力爭高雄凹子底設圖書館 文化局長讚議員「意志力驚人」

    2026/04/24 11:49 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員陳美雅上屆開始、年年努力爭取凹子底設圖書館，文化局長讚嘆議員意志力驚人，並說明今年會設置微型閱讀空間。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員陳美雅上屆開始、年年努力爭取凹子底設圖書館，文化局長讚嘆議員意志力驚人，並說明今年會設置微型閱讀空間。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員陳美雅今質詢時、再次爭取凹子底森公園應設圖書館!文化局長王文翠答詢微笑指出，議員從上一屆就提這方案，只能說議員的「意志力很驚人」，她表示已協調規劃微型閱讀空間，預計今年底可啟用。

    陳美雅認為凹子底是高雄核心區，目前人口仍不斷增加，繼先前兒童遊戲場成立後，她仍希望爭取在這裡設圖書館，滿足家長與孩子需求。

    王文翠答詢指出，必須說議員的意志力很驚人，從上一屆（5年前）就開始提，文化局也將此建議放在心裡，剛好遇到凹子底停35計畫（停車場與商場） ，部分空間須作為公共使用，文化局順勢與交通局協調，規劃在此建置微型閱讀空間。

    王文翠說明，因為整體面積不足5百坪，設置正式的圖書館有困難，遂轉向24小時可借還書、不打烊的多元閱讀空間，除了閱讀，還可舉辦講座與提供親子場域兒童，也可做社區課程運用 。

    王文翠感謝陳美雅連續多年努力爭取，形容為天道酬勤，文化局已編列1千5百萬元，等待7月取得使用執照後就進駐規劃，預計今年底完成。

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