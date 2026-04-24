回饋家鄉 東南水泥集團捐贈湖西幼兒園幼童專用車

東南水泥董事長陳敏斷，捐贈湖西幼兒園幼童交通車。（記者劉禹慶攝）

出身澎湖湖西鄉的東南水泥集團為關懷偏鄉學童通學安全，東南水泥集團持續以實際行動深耕地方教育。今（24日）上午於澎湖縣湖西鄉立幼兒園舉行「幼童專用車」捐贈儀式，由東南水泥集團董事長陳敏斷出席贈車，現場氣氛溫馨感人，並展現澎湖人離島不離心的三點水精神。

東南水泥集團長年透過「陳江章、陳趙樹基金會」投入家鄉回饋公益，自2007年起已多次捐贈湖西幼兒園幼童專用車，此次為第8輛娃娃車，再次展現企業對湖西鄉學齡前教育的高度重視與持續支持。新車的加入，將有效提升幼兒通學接送之安全性與便利性，讓家長更加安心。

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儀式中，由湖西鄉立幼兒園中班幼童代表致上感謝詞，以純真童語表達對捐贈者的誠摯謝意，場面溫馨動人。隨後由陳敏斷董事長遞交車輛鑰匙給湖西鄉長陳振中，象徵愛心正式啟動，為孩子們開啟安全成長的新旅程。

湖西鄉長陳振中表示，感謝東南水泥集團長期以來對地方教育的關懷與支持，不僅提升幼兒就學環境品質，也為偏鄉教育注入穩定力量，並代表民眾致贈感謝狀，表達由衷的敬意。湖西鄉公所表示，未來將持續結合民間資源，共同守護孩童成長環境，讓湖西的每一位孩子都能在安全、安心的條件下快樂學習、健康成長。

此次活動貴賓雲集，包括東南水泥副董事長陳冠華、雄大診所院長鄭錦翔、中山管理教育基金會董事長楊文全、澎湖有線電視董事長黃薪翰多位社會賢達，共同見證這場充滿愛與希望的捐贈儀式。

東南水泥集團已捐贈湖西幼兒園，八輛幼童交通車。（記者劉禹慶攝）

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