為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    回饋家鄉 東南水泥集團捐贈湖西幼兒園幼童專用車

    2026/04/24 11:38 記者劉禹慶／澎湖報導
    東南水泥董事長陳敏斷，捐贈湖西幼兒園幼童交通車。（記者劉禹慶攝）

    東南水泥董事長陳敏斷，捐贈湖西幼兒園幼童交通車。（記者劉禹慶攝）

    出身澎湖湖西鄉的東南水泥集團為關懷偏鄉學童通學安全，東南水泥集團持續以實際行動深耕地方教育。今（24日）上午於澎湖縣湖西鄉立幼兒園舉行「幼童專用車」捐贈儀式，由東南水泥集團董事長陳敏斷出席贈車，現場氣氛溫馨感人，並展現澎湖人離島不離心的三點水精神。

    東南水泥集團長年透過「陳江章、陳趙樹基金會」投入家鄉回饋公益，自2007年起已多次捐贈湖西幼兒園幼童專用車，此次為第8輛娃娃車，再次展現企業對湖西鄉學齡前教育的高度重視與持續支持。新車的加入，將有效提升幼兒通學接送之安全性與便利性，讓家長更加安心。

    儀式中，由湖西鄉立幼兒園中班幼童代表致上感謝詞，以純真童語表達對捐贈者的誠摯謝意，場面溫馨動人。隨後由陳敏斷董事長遞交車輛鑰匙給湖西鄉長陳振中，象徵愛心正式啟動，為孩子們開啟安全成長的新旅程。

    湖西鄉長陳振中表示，感謝東南水泥集團長期以來對地方教育的關懷與支持，不僅提升幼兒就學環境品質，也為偏鄉教育注入穩定力量，並代表民眾致贈感謝狀，表達由衷的敬意。湖西鄉公所表示，未來將持續結合民間資源，共同守護孩童成長環境，讓湖西的每一位孩子都能在安全、安心的條件下快樂學習、健康成長。

    此次活動貴賓雲集，包括東南水泥副董事長陳冠華、雄大診所院長鄭錦翔、中山管理教育基金會董事長楊文全、澎湖有線電視董事長黃薪翰多位社會賢達，共同見證這場充滿愛與希望的捐贈儀式。

    東南水泥集團已捐贈湖西幼兒園，八輛幼童交通車。（記者劉禹慶攝）

    東南水泥集團已捐贈湖西幼兒園，八輛幼童交通車。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播