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    首頁 > 生活

    北市強制外牆剝落2次以上辦理申報 逾期開罰1至5萬元

    2026/04/24 11:37 記者何玉華／台北報導
    台北市建築管理工程處表示，外牆剝落2次以上強制辦理申報，逾期未申報將開罰1至5萬元。（台北市建管處提供）

    台北市建築管理工程處表示，外牆剝落2次以上強制辦理申報，逾期未申報將開罰1至5萬元。（台北市建管處提供）

    台北市建築管理工程處清查，全市列管外牆剝落通報超過2次的建築物達70件，43件逾期尚未完成申報；其中通報達3次以上的有23件，8件逾期未申報，將依臺北市建築管理自治條例，對公寓大廈管理委員會、管理負責人或建築物所有權人開罰1萬元以上5萬元以下罰鍰，若仍未補辦將採連續罰。6月起，擴大針對通報2次以上仍未完成申報者裁罰。

    建管處指出，依臺北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法，經公告的11層以上建築物，自核發使用執照日起算滿30年，次年度需辦理初次申報；滿50年須辦理第2次申報，其後每10年間申報一次。而經評定外牆具有潛在危險疑慮的建築物，自評定通知送達之日起6個月內申報一次。

    建管處表示，老舊公寓因外牆剝落通報達3次以上，會評定為屬具潛在危險的建築物，需在6個月內完成檢查及申報作業。屆期仍未辦理者，將處1至5萬元罰鍰，並得按次連續處罰。

    去年統計外牆剝落通報超過2次的建築物達70件，其中3次以上的有23件，已完成申報解除列管8件，尚未逾申報期限者7件，而未於期限內完成申報者有8件，近期將依建築管理自治條例31條之1規定，對公寓大廈管理委員會、管理負責人或建築物所有權人開罰1萬元以上5萬元以下罰鍰，並限期申報，如仍未補辦者將連續處罰。

    建管處表示，外牆剝落通報達2次的建築物共計47件，目前已完成申報解除列管12件，而尚未完成申報者共計35件，今年6月起也將針對未完成申報者開罰。

    建管處處長虞積學表示，鼓勵民眾主動辦理外牆安全診斷檢查及修繕作業，進行外牆診斷檢查及申報最高補助12萬8000元，外牆修繕費用補助最高20萬元，採實支實付方式辦理。

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