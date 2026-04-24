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    首頁 > 生活

    發想於自由女神火炬 竹北「自由之花」點亮溫暖城市光廊

    2026/04/24 11:28 記者廖雪茹／新竹報導
    竹北市「自由之花」除了解決夜間照明不足的問題，也透過公共藝術的巧思，將停車空間轉化為溫暖的城市光廊。（竹北市公所提供）

    竹北市「自由之花」除了解決夜間照明不足的問題，也透過公共藝術的巧思，將停車空間轉化為溫暖的城市光廊。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所繼以「竹蜻蜓」為概念發想設計「竹北燈」，再以像自由女神高舉的火炬獨創「自由之花」，近日於光明六路旁的P16停車場點亮，並申請專利中，除了解決夜間照明不足的問題，也透過公共藝術的巧思，將停車空間轉化為溫暖的城市光廊。

    ​竹北市長鄭朝方提到，P16停車場自2024年底完成空間改善後，車位率顯著提升。然而，停車場對面原有的家樂福商場在停止營業後，過去勉強能提供照明的招牌燈隨之熄滅，使得該處夜間視覺更顯幽暗，視線死角也隨之增加。為了補足這塊關鍵的夜間照明拼圖，市公所自籌156萬元進行優化，規劃設置7盞申請專利中的「自由之花」。

    「我們跳脫傳統制式燈具，將實用功能與城市美學完美結合！」​鄭朝方說，竹北的都市發展正如過去的美國紐約一般，匯聚了來自各地的多元文化與創新能量。這座城市歡迎年輕人來到竹北築夢，在這裡，只要有才華，就能找到實現自我的舞台。

    而「自由之花」就像自由女神高舉的火炬，充滿希望，也象徵竹北作為台灣的縮影城市，歡迎新移入的市民，帶來「光明」與「指引」，形塑自由美好的環境；同時它也延續「竹北燈」的精神，展現城市創新力。

    ​隨著「自由之花」正式點亮，P16停車場不僅夜間更安全，也增添了柔和而具識別性的美感，在夜晚變得更安全、更迷人。未來，竹北市公所會持續透過藝術與設施的結合，讓市民在日常生活中，感受到這座城市與時俱進的溫度。

    新竹縣竹北市公所以像自由女神高舉的火炬獨創「自由之花」，近日於光明六路旁的P16停車場點亮，並申請專利中。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所以像自由女神高舉的火炬獨創「自由之花」，近日於光明六路旁的P16停車場點亮，並申請專利中。（竹北市公所提供）

    竹北市「自由之花」除了解決夜間照明不足的問題，也透過公共藝術的巧思，將停車空間轉化為溫暖的城市光廊。（竹北市公所提供）

    竹北市「自由之花」除了解決夜間照明不足的問題，也透過公共藝術的巧思，將停車空間轉化為溫暖的城市光廊。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所以像自由女神高舉的火炬獨創「自由之花」，近日於光明六路旁的P16停車場點亮，並申請專利中。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所以像自由女神高舉的火炬獨創「自由之花」，近日於光明六路旁的P16停車場點亮，並申請專利中。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所自籌156萬元，規劃設置7盞申請專利中的「自由之花」。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所自籌156萬元，規劃設置7盞申請專利中的「自由之花」。（竹北市公所提供）

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