為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市警局局長盃桌球賽熱鬧開打 也為「署長盃」暖身

    2026/04/24 11:27 記者黃良傑／高雄報導
    高市警局「局長盃」桌球賽熱鬧開打，也為「署長盃」之戰暖身。（高市警局提供）

    高市警局「局長盃」桌球賽熱鬧開打，也為「署長盃」之戰暖身。（高市警局提供）

    高市警局為提倡員警正當休閒活動，培養運動風氣，並促進各單位間情誼交流，連續舉辦警察節「局長盃」桌球錦標賽3天，吸引局內各單位好手同台競技，也為參加「署長盃」桌球錦標賽暖身。

    高市警局於4月21至23日舉辦第48屆警察節「局長盃」桌球錦標賽，參賽選手來自各分局、大隊及局本部科室，官警個個展現鬥志，比賽現場熱火朝天、人聲鼎沸。

    婦幼警察隊則派出警務佐許慈真、小隊長謝明皓、偵查佐田秀蓮、警員周妙姿等4位菁英選手參與競賽，選手們利用平日下班及休息時間積極練習精進球技，更培養彼此間的默契與信任。

    比賽過程中，參賽官警沉著應戰、互相鼓勵，面對各單位實力堅強的對手毫不退縮，經過多場激烈對決，最終勇奪團體組冠軍。

    此外，雙打組田秀蓮獲得亞軍、周妙姿獲得季軍，展現優異實力與團隊合作精神，她們將代表高市警局參加「署長盃」桌球錦標賽，為高雄爭取最高榮譽。

    婦幼警察隊表示，此次得名是參賽同仁共同努力的成果，感謝警察局提供良好的運動交流平台，未來將持續鼓勵同仁運動鍛鍊體魄，展現警察團隊健康、活力與團結的正面形象，秉持積極進取精神，在工作崗位上全力以赴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播