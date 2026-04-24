高市警局局長盃桌球賽熱鬧開打 也為「署長盃」暖身

高市警局「局長盃」桌球賽熱鬧開打，也為「署長盃」之戰暖身。（高市警局提供）

高市警局為提倡員警正當休閒活動，培養運動風氣，並促進各單位間情誼交流，連續舉辦警察節「局長盃」桌球錦標賽3天，吸引局內各單位好手同台競技，也為參加「署長盃」桌球錦標賽暖身。

高市警局於4月21至23日舉辦第48屆警察節「局長盃」桌球錦標賽，參賽選手來自各分局、大隊及局本部科室，官警個個展現鬥志，比賽現場熱火朝天、人聲鼎沸。

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婦幼警察隊則派出警務佐許慈真、小隊長謝明皓、偵查佐田秀蓮、警員周妙姿等4位菁英選手參與競賽，選手們利用平日下班及休息時間積極練習精進球技，更培養彼此間的默契與信任。

比賽過程中，參賽官警沉著應戰、互相鼓勵，面對各單位實力堅強的對手毫不退縮，經過多場激烈對決，最終勇奪團體組冠軍。

此外，雙打組田秀蓮獲得亞軍、周妙姿獲得季軍，展現優異實力與團隊合作精神，她們將代表高市警局參加「署長盃」桌球錦標賽，為高雄爭取最高榮譽。

婦幼警察隊表示，此次得名是參賽同仁共同努力的成果，感謝警察局提供良好的運動交流平台，未來將持續鼓勵同仁運動鍛鍊體魄，展現警察團隊健康、活力與團結的正面形象，秉持積極進取精神，在工作崗位上全力以赴。

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