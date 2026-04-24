教職員持剪刀嚇幼生 新莊私立吉尼爾幼兒園罰30萬、停招1年

教育局說，市府1月12日接獲陳情後，即刻查辦新莊吉尼爾幼兒園不當對待幼生案，入園稽查並調閱監視器畫面，今日公告調查與懲處結果。（新北市教育局提供）

新北市新莊區日前有家長指控，2歲半孩子就讀某私立幼兒園後，出現強烈抗拒上學反應，為孩子佩戴密錄設備後竟錄製到教職員斥責語言，進一步調閱監視器更發現有教職員拉扯孩子手臂、拍打、持教具剪刀驚嚇幼生行為。新北市教育局獲報調查後，今（24）日公布結果並依規定公告園所名稱為「新莊區私立吉尼爾幼兒園」。教育局指出，相關職員均已開罰，其中情節重大的蔣姓教保員裁罰40萬元、終身列管，園所因管理失當罰30萬元、停止招生1年。

教育局說，市府1月12日接獲陳情後，即刻查辦新莊吉尼爾幼兒園不當對待幼生案，入園稽查並調閱監視器畫面，同步要求涉案人員停職，後續主動擴大檢視相關影像與資料，發現該園其他人員也涉及不當對待幼兒行為；經查全案6名教職員涉案，不當對待幼兒情形包括拍打幼兒手、臀及腿部，要求幼兒雙手抱頭、趴牆，有教職員持教具剪刀做出驚嚇行為，及推壓、拖行、拉手壓牆、搖晃等不當作為。

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教育局表示，市府教保服務機構不適任人員認定委員會審議決議，蔣姓教保員情節重大，裁處40萬元並終身列管；柳姓廚工及王姓助理教保員分別裁處9萬元及6萬元，並公告姓名且1年不得任職；陳姓教保員裁處1萬2000元、洪姓教保員裁處6000元；束姓園長依規定接受專業輔導課程。

園所管理責任部分，教育局說，該園有師生比不符、聘用未具資格人員入班及督導管理失當等違規，已裁處園方30萬元，並已公告負責人姓名及幼兒園名稱於全國教保資訊網，另因此案違規情節重大且已影響幼生安全，依法加重處分該園停止招生1年。

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