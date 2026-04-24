高雄榮總抵澎湖義診 縣長陳光復病情由夫人統一對外發言

湖西鄉長陳振中致贈感謝狀，感謝高雄榮總抵澎巡迴義診。（記者劉禹慶攝）

為提升離島地區醫療服務可近性，高雄榮民總醫院今（24）日起抵澎巡迴義診，首站抵達湖西鄉公所禮堂，提供在地居民多元且便利的醫療服務，針對在高雄榮總治療的澎湖縣長陳光復病情，院長陳金順表示，以夫人吳淑瑾發言為準，不對外表示意見。

此次義診服務科別涵蓋胃腸肝膽科、一般外科、心臟內科、家庭醫學科、傳統醫學科、皮膚科、眼科、牙科、耳鼻喉科、放射線部及營養諮詢，提供全方位健康照護。除一般門診診療外，現場亦安排腹部超音波、乳房超音波、頭部超音波、心電圖檢查及針灸治療等多項服務，讓民眾能一次獲得完整檢查與專業評估。

請繼續往下閱讀...

另外，針對行動不便或臥床無法外出的民眾，亦規劃居家訪視服務，提供貼心且適切的醫療照護，落實在地健康關懷。

湖西鄉長陳振中代表民眾致贈感謝狀給高雄榮民總醫院醫療團隊多個協辦單位與社團，表達誠摯謝意，感謝各單位長期關懷離島醫療，主動深入地方提供專業服務。

鄉長陳振中表示，離島醫療資源相對有限，此次義診不僅讓鄉親在地即可享有完善醫療照護，減輕往返本島就醫的不便，更展現醫療團隊守護偏鄉健康的用心與溫度，未來鄉公所也將持續爭取合作。

高雄榮總集合各科專業醫護，跨海為澎湖民眾義診。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法