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    歷經10次流標...... 台東市豐榮豐樂區段徵收權狀發放 重劃建設啟動

    2026/04/24 10:56 記者黃明堂／台東報導
    台東縣府今辦「豐榮、豐樂（南區）區段徵收權狀發放儀式」。（記者黃明堂攝）

    台東縣府今辦「豐榮、豐樂（南區）區段徵收權狀發放儀式」。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府於今日正式舉行「豐榮、豐樂（南區）區段徵收權狀發放儀式」，由縣長饒慶鈴親自主持，宣告這項歷時6年的重大都市發展計畫邁入開發新紀元。現場共計67位地主領取土地權狀，標誌著該區域從行政調整到實質建設的全面啟動。

    饒慶鈴致詞時指出，自上任後便積極推動大豐地區的整體規劃，該區域原屬豐榮、豐樂里，隨人口增長與發展需求，現已劃入獨立升格的「豐盛里」。此開發案的選址具備戰略意義，除了能提供更完善的公共設施空間，包含消防隊、馬蘭聚會所以及1公頃的社會住宅用地外，更整合了縣府與民間土地，為台東市擴張奠定基礎。

    地政處長沈碧恕也在會中分享開發背後的艱辛歷程。她坦言，為了確保工程安全與建築品質，縣府對於基礎建設有極高的堅持，導致工程招標過程極其不順，甚至面臨連續10次流標的困境。所幸在縣長的支持下，團隊秉持「國父革命」的精神，在第11次招標終於成功，這才讓今日的成果得以呈現在地主面前。

    隨著土地權狀正式發放，地主後續可開始進行土地鑑界與開發事宜。這場歷經6年磨難、克服多次流標挑戰的區段徵收案，不僅代表豐盛里地區生活環境的升級，更象徵台東市南區邁向現代化開發的重要里程碑。

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