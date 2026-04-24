女警產後大出血不治 醫師發文引網淚揭生產鬼門關經歷

一名醫師正為孕婦進行超音波檢查。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

台北市警中正第一分局女警陳芊雯，日前生產後因失血過多送醫不治。對此，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金發文表示，自古以來生產就是「用生命拚的生命」，呼籲為人子女的「要好好感謝媽媽」，不少媽媽看到貼文紛紛留言自身生產過程，貼文迄今已超過1萬人點讚。

陳志金昨於臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，「北市一名女警，因產後大出血，經過一天的緊急搶救，始終未能度過難關，年僅36歲。」接著有感而發地說，「生產自古以來就是『用生命拚的生命』，各位為人子女的要好好感謝媽媽，身為人夫的也要時時刻刻安太座。」

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貼文曝光後掀起大量網友留言，不少女網友自曝生產經驗，有人說「我孕期兩次大出血，廁所地板牆壁噴的像電影裡的殺人現場（家人幫忙處理到快暈倒～自己都覺得拿命在拼」、「我生第一胎時媽媽來醫院看我，眼淚直流，當時不明就理，都已經生出來幹嘛哭？她說：古語～生ㄟ過麻油香、生袂過四塊棺材板（台語）」、「第一胎也是產後大失血，子宮就是不收縮，打針、點滴、徒手壓樣樣來，輸了六袋還是八袋血，還好救回一條小命感恩」，也有網友理性留言「有些人只會覺得是那些人身體本身就不好什麼的，其實生產本身風險就是很高！希望大家真的可以多多去了解」。

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