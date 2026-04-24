台北動物園亞洲象暫搬家 與非洲象激動試探

亞洲象友信、友愷在新環境中不時互動、觸碰對方身體。（台北動物園提供）

台北市立動物園的亞洲象「友愷」、「友信」為了即將進行的熱帶雨林區翻新工程，於4月10日搬遷到非洲動物區暫住。在「友愷」、「友信」逐漸對室內環境熟悉後，22日保育員首次讓他們到戶外新設「沙場」活動場探索，也見見鄰居非洲象「千惠」。兩種大象初次在戶外碰頭，剛開始彼此非常激動地試探對方，透過象鼻高舉在空中揮舞、探索、嗅聞、鳴叫，展現豐富的社交行為。

為了改善非洲象戶外場域地面基質與水域設施，台北動物園2025年底將水泥地敲除、置換為深層沙土，也調整水池深度、營造土堆成起伏地形環境，以減輕大象足部負擔，並透過大象們自主的泥沙浴、挖掘與運用水浮力運動等，誘發其自然行為。

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園方說明，大象身為陸域體型最大的哺乳動物，健康關鍵往往取決於「腳」部狀況。根據國際動物園照養經驗，長期站立於堅硬的水泥地面易導致象的足部病變，因此提供多樣化的柔軟基質鋪面（如沙土、木屑或稻草）至關重要，一方面減輕動物的足部負擔，二方面天然材質可做為提供大象展現泥沙浴、挖掘玩耍與休息等多樣行為的媒介。而提供水域對大象而言不僅可以戲水消暑，更是物理治療室。活動場水池、噴泉讓大象在天氣炎熱時可以降溫或洗浴，甚至躺臥在水池中休憩。具備足夠深度的水池還能提供浮力，讓龐大的身軀可以進行非承重運動，甚至能讓象側躺、浸沒，對大象的肢體伸展與體溫調節具有不可替代的益處。

園方說，「友愷」和「友信」初次探索非洲區活動場時，觀望了一會就嘗試走到戶外，隨即發現一旁的「千惠」。「友愷」不斷舉高鼻子往「千惠」的方向嗅聞試探，發出低頻的鳴叫；個性謹慎的「友信」則是先遲疑一下走回通往室內的門邊，才回應「友愷」的呼喚，一起壯大聲勢打量新鄰居。過程中亞洲象們頻繁以象鼻敲打地面表現情緒、發出鳥叫般的高頻聲溝通，也不時彼此靠緊身體，以象鼻觸碰安撫對方心情；在探索環境時也不忘玩耍一番，像是用鼻子捲起沙土往背上灑，吸起池水淋上身體，「友愷」還將沙土拋向非洲象「千惠」試探。

一開始，「千惠」對亞洲象們的出現也相當在意，即便已經知曉「友愷」和「友信」的存在，然而第一次的戶外會面仍充滿了不安，不時伸長鼻子嗅聞，快步走動來回不斷觀察亞洲象，不時發出轟隆隆低鳴，既像是打招呼、更像是在警告新鄰居們別胡來造次。

亞洲象友信吸起泥漿噴灑背部。（台北動物園提供）

亞洲象友愷用身體推擠行為豐富化設施，探索環境。（台北動物園提供）

亞洲象友愷呼喚友信到身邊，和非洲象不停打量對方。（台北動物園提供）

亞洲象友愷剛到活動場，就捲起一把沙土拋向非洲象千惠的方向。（台北動物園提供）

非洲象千惠察覺到亞洲象靠近活動，出現張開耳朵的行為。（台北動物園提供）

非洲象千惠用象鼻和象牙鏟起沙土，還會用身體推土磨蹭身體。（台北動物園提供）

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