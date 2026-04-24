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    首頁 > 生活

    「標檢學堂海科遊」親子闖關 海科館週六登場

    2026/04/24 10:25 記者俞肇福／基隆報導
    國立海洋科技博物館攜手標準檢驗局，將於明天（25日）辦理免費親子闖關活動。（圖為國立海洋科技博物館提供）

    國立海洋科技博物館攜手標準檢驗局，將於明天（25日）辦理免費親子闖關活動。（圖為國立海洋科技博物館提供）

    國立海洋科技博物館攜手經濟部標準檢驗局，將於明天（25日）在主題館3樓北火大廳辦理「標檢學堂海科遊・精準生活GO」親子闖關活動。海科館館長王明源表示，活動免費參加，透過寓教於樂的互動設計，邀請親子在遊戲中學習正確的消費觀念與安全知識。相關活動訊息請上國立海洋科技博物館搜尋。

    王明源指出，活動現場規劃5大主題、9項互動關卡，內容涵蓋正字標記、商品安全、計量知識、淨零轉型、商品標示等面向；他表示，現代生活中充斥各類商品與標示資訊，從兒童用品安全、商品標章，到節能產品與度量衡制度，皆與民眾日常息息相關。活動透過寓教於樂，將專業的檢驗與標準知識轉化為親民易懂的體驗內容，期望提升大眾的科學素養與自我保護能力。

    本活動採闖關集章方式進行，完成各攤位體驗並集滿印章後，填寫問卷即可兌換小禮物，活動將於4月25日10時至12時、14時至16時兩場，活動地點（海科館主題館3樓北火大廳）。詳細活動資訊，請至海科館官網專頁查詢。

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