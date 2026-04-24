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    首頁 > 生活

    澎湖湖西鄉民小確幸來了 5000元振興禮金今天起發放

    2026/04/24 10:19 記者劉禹慶／澎湖報導
    民眾領取振興禮金，笑容洋溢。（記者劉禹慶攝）

    民眾領取振興禮金，笑容洋溢。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣湖西鄉振興經濟禮金今（24）日正式開始發放，凡今年3月29日設籍湖西鄉民眾，每位可領取5000元，各村辦公處一早即湧現領取人潮，鄉長陳振中前往湖西社區活動中心視察，甫調任湖西派出所長顏金泉與村長辛天澤等人，都到場督軍。

    多位前來領取的民眾表示，現今經濟不景氣，能領到振興禮金相當開心，將用於日常消費或家庭支出，甚至於購魚費用，不僅減輕生活負擔，也對地方經濟有所助益，算是生活中小確幸；也有民眾認為經費應投入建設，才能花在刀口上，各界見解不一。

    湖西鄉公所表示，振興禮金發放分為2階段辦理：第1階段自4月24日至5月8日止，於上班時間由各村辦公處受理發放；另為便利民眾領取，4月25日（六）、4月26日（日）亦額外加班提供服務。

    第2階段自5月11日起，尚未領取民眾，請於上班時間至湖西鄉公所建設課辦理領取作業。

    鄉公所提醒，民眾領取振興禮金時應備妥相關文件：本人請攜帶國民身分證及印章；委託代領者，代領人須攜帶國民身分證及印章，並備妥委託人身分證明文件。

    湖西鄉長陳振中表示，此次振興經濟禮金期盼透過實質消費挹注，活絡地方經濟發展，並帶動整體商機與觀光效益。領取期限至6月30日下午5點止，逾期未領取者視同放棄。

    湖西鄉振興禮金，24日起正式發放。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉振興禮金，24日起正式發放。（記者劉禹慶攝）

    鄉長陳振中與湖西派出所長顏金泉，維持發放禮金現場秩序。（記者劉禹慶攝）

    鄉長陳振中與湖西派出所長顏金泉，維持發放禮金現場秩序。（記者劉禹慶攝）

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