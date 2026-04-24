馬鈴薯逐顆檢查怎麼做？ 陳駿季揭流程：疑發芽須提改善計畫再逐顆查

農業部長陳駿季表示，若海關開櫃抽查懷疑馬鈴薯有發芽跡象，業者須提交改善計畫，經農業部同意，就會拉到指定加工廠的指定地點查核，這時就會逐顆檢查。（記者羅國嘉攝）

台美針對美國進口加工用馬鈴薯訂定檢疫新制，引發外界質疑邊境把關與食安疑慮，行政院長卓榮泰日前在立法院備詢時，喊出要「逐顆檢查」。對此，農業部長陳駿季今（24）日赴立法院備詢表示，若海關開櫃抽查懷疑馬鈴薯有發芽跡象，業者須提交改善計畫，經農業部同意，就會拉到指定加工廠的指定地點查核，這時就會逐顆檢查。

陳駿季指出，逐顆檢查是，如果邊境海關在開櫃抽查的時候，有發現到馬鈴薯的芽，若經過業者提出「改善計畫書」，在獲得農業部同意後，貨品將移至指定加工廠的特定地點去查核。這時的查核就會逐顆檢查。

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陳駿季表示，檢疫的人員是在監督，所有的接檢、重新去做選別、挑選的部分，是由業者派人用輸送帶的方式去做逐顆檢驗。在加工廠指定地點查核時，是在農業部的監督之下，所有的業者要根據農業部相關作業流程檢查。檢查完了以後，才會發合格的檢疫證。

陳駿季說，從海關封櫃後到加工廠指定的地點，都還是在邊境檢查的一環，所以還是在邊境。如果合格後，才會正式發檢疫合格證。檢疫合格證取得以後，才能夠往下去做完整加工的生產鏈。

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