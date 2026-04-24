觀光熱區旺季將屆 東港警啟動車不停讓取締

屏東縣警方4月27日將啟動交通安全大執法。（記者陳彥廷攝）

屏東縣小琉球為國內近年國旅新興熱點，每逢假日人潮如織，加上5月為東港鎮知名的「黑鮪魚文化觀光季」，兩地預期將湧入大量人潮，為有效防制交通事故，培養用路人遵守交通規則與秩序，東港警分局將於4月27日起實施「全縣性路口車不停讓行人暨行人違規取締專案勤務」，執法重點項目為「汽機車、慢車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。

警方表示，小琉球雖以機車為主要代步工具，但島上行人也因遊客而相當眾多，東港鎮則是受惠黑鮪魚文化觀光季，預期將有大量外客停車後步行至餐廳用餐的人潮，為提升行人步行安全，將啟動大執法。

請繼續往下閱讀...

東港警方指出，若汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處新臺幣1200至6000元罰鍰，若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰將加倍；行人未依規定走行人穿越道或違規闖越道路，處300元罰鍰。汽機車駕駛應確實遵守交叉路口路權規定，除行經路口減速慢行遵守號誌燈指示行駛外，遇有行人行走在行人穿越道上應暫停禮讓，行人穿越道路選擇行人穿越道，不要違規闖越道路，以避免發生事故造成生命財產損失。

東港警分局長高志正提醒駕駛人及行人養成遵守路權的觀念與習慣，並呼籲各位用路人共同推動「路口慢看停」的「路權」觀念，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行人穿越線的行人先行，建立友善的交通環境。

屏東縣警方4月27日將啟動交通安全大執法。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法