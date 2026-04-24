基隆衛生局前進信義國小 辦講座教學生「識毒不試毒」

基隆市衛生局毒品危害防制中心（簡稱毒防中心）持續推動「新興毒品識毒不試毒」校園巡迴講座，教導信義國小學生跟毒品說不。（基隆市政府提供）

在成長過程中，孩子的好奇心本應成為探索的動力，卻也可能誤入成癮物質的陷阱。為守護學童，基隆市衛生局毒品危害防制中心（簡稱毒防中心）持續推動「新興毒品識毒不試毒」校園巡迴講座，預計辦理9場次，截至目前已辦理2場次；衛生局今天（24日）於信義國小辦理宣導，針對近期流竄、俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯進行重點說明，強化學生對新興毒品的辨識能力，全校師生共有 215人參與。

衛生局邀請心理師林侑儒，透過貼近生活的案例與互動問答，引導學生認識新興毒品多元且隱蔽的樣態。課程中說明毒品常偽裝成糖果、咖啡包或零食等形式，並提醒學生掌握「一看包裝標示是否不明、二不輕信來源或誘惑話術、三提高警覺辨識異常精美包裝」的三大原則，協助學生建立初步防範觀念。

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同時，也針對依托咪酯可能對神經系統造成的嚴重危害進行說明，讓學生了解誤食後可能出現意識混亂、肢體失控等風險。活動過程中，透過生動活潑的互動方式，將「勇敢說不、適時求助」的重要觀念，自然融入校園學習情境，讓反毒教育向下紮根。

信義國小校長潘志煌表示：「透過這樣的課程，學生不僅提升辨識能力，也學會在面對誘惑時勇於拒絕，並懂得尋求協助，對孩子而言是非常重要的保護力量。」

基隆市衛生局長張賢政表示，毒防中心透過校園巡迴講座，不僅提升學生對毒品的警覺性，也強化其面對風險的判斷與應對能力。張賢政提醒，若發現身邊有人疑似接觸毒品或有相關疑問，可撥打24小時毒防諮詢專線0800-770-885尋求協助。

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基隆市衛生局毒品危害防制中心（簡稱毒防中心）持續推動「新興毒品識毒不試毒」校園巡迴講座，教導學生跟毒品說不。（基隆市政府提供）

基隆市衛生局毒品危害防制中心（簡稱毒防中心）持續推動「新興毒品識毒不試毒」校園巡迴講座，圖為建德國小學生聆聽講師宣導。（基隆市政府提供）

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