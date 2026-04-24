高雄蚵寮國小為海岸換新裝 繪出百年漁火與烏金傳奇

長達百米的繪牆，繪出蚵仔寮的百年故事。（蚵寮國小提供）

高雄市梓官區蚵子寮魚港的海岸線，近日有了新風貌，蚵寮國小動員師生、家長、校友和在地文史團體 等，在通安宮旁進行百米長的藝術彩繪，繪出1950年代的戰爭地景、烏金盛況與漁村生活面貌。

蚵寮國小發起「咱的蚵仔寮，咱的故事」社區營造彩繪計畫，彩繪牆以蚵子寮「家鄉故鄉」為敘事主軸，從「驚滔駭浪」重現早期討海的艱困，到「靈威守護」筆繪海洋文化信仰；轉而延伸至「漁躍港灣」展現當代漁產外銷與烏金產業的繁榮，最後由學生落筆「海洋永續」。

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蚵寮國小方珮玲校長說，這是一堵有溫度的牆，也是一本無牆的活教科書，這次圍牆彩繪最難得的是「連結」，將校園教育與社區營造無縫接軌。

計畫的重要推手、蚵寮國小家長會長王紹銘說，希望透過孩子的畫筆，讓全校師生實地走入社區營造，不只是美化環境，更是在建構孩子的「家鄉感」，讓他們知道腳下的每一寸土地都有故事。

其中，校友彩繪由台師大歷史系魏以恩、蔣佳勳同學返鄉參與，考據出1950年代的「伏地堡」地景；知名畫家、同時也是蚵仔寮文化協會理事長的陳明逾，則帶領團隊用筆尖留住了漁船創造「烏金」的盛況和蚵寮夕照等港灣美景。

有趣的是，參與彩繪也有蚵寮國小校友祖孫三代同堂，共同畫出「大海裡的家」，孫子蔡受辰同學說，曾聽阿公講以前的故事，把被淹沒的家園古厝重新繪製，和爸爸與家人一起上色的時光，穿越時光隧道回到從前的家鄉。

蚵寮國小發動師生與社區，為社區海岸圍牆彩繪。（蚵寮國小提供）

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