手機攝影徵件4/30截止！ 新北客家桐花祭邀民眾週末賞「五月雪」

新北市「桐花手機攝影暨金句徵選」活動，邀民眾透過一張照片、一句話，捕捉桐花美麗身影。（圖由新北市客家局提供）

2026新北市客家桐花祭進入盛開高峰期，新北市客家事務局主辦「桐花手機攝影暨金句徵選」活動將於4月30日截止，客家局提醒民眾本週末可前往鶯歌、三芝與新店賞花，用手機捕捉桐花美景，透過1張照片與1句話投稿，與桐花祭代言人「發桐醬」共同留下美好回憶。

客家局長劉冠吟表示，桐花祭不僅是季節性美景，更是客家文化傳承與當代創意結合的象徵，今年透過手機攝影徵件，希望打破攝影的門檻，讓民眾在走訪新北各區山林時，能以最直覺的方式記錄當下的感動，目前收到的投稿作品中不只有親子互動，也有山林光影，層次非常豐富，歡迎大家分享自己與「五月雪」的浪漫偶遇。

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客家局說明，此次徵選活動評審包含時尚攝影師黃天仁、水靈文創總編輯陳嵩壽、詞曲創作者林欣曄，後續也將開放線上人氣票選，邀請全民選出心目中最能代表「有福桐享共下行」的佳作，參與投票或在各活動場次與「發桐醬」合影打卡的民眾，有機會抽中限量的「發桐醬」紀念品，活動詳情可至客家局臉書粉專查詢。

客家局指出，「發桐醬」將於這週六（25日）上午在鶯歌農場與民眾互動，下午再到三芝區橫山里賞桐廣場與民眾留下可愛合影，週日（26日）上午則到新店安坑輕軌機廠，「發桐醬」會在現場與民眾互動合照領取御守，系列活動壓軸於5月2日在石碇老街登場，「發桐醬」將首度與在地人氣角色「淡碇鱷」合體。

新北市客家局長劉冠吟（左）、深坑區長李漪萍（右）與桐花祭代言人「發桐醬」（中）合影。（圖由新北市客家局提供）

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