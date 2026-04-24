國家地理路跑4/26登場 統測考生留意金山南路周邊交管

NAT GEO RUN國家地理路跑週日登場，相關交通函導和管制圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

台灣華特迪士尼公司及創意實踐家企業公司，訂於4月26日（星期日）凌晨4至12時，在台北市市民廣場、大佳河濱公園舉辦「2026 NAT GEO RUN國家地理路跑」活動，警方為維護交通秩序與活動安全，屆時將實施交通管制，禁止車輛通行。

警方特別提醒，當日適逢115學年度統一入學測驗，北考區考生需避開「活動五」的金山南路（仁愛路至濟南路）周邊路線，或寬裕時間提早出門，以確保應考權益。

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台北市警局表示，各階段管制路段及時間為：

一、市府路（松高路至松壽路）：1時至7時管制全線車道。

二、信義一號道路：5時至7時管制全線車道。

三、仁愛路（基隆路至金山南路）：5時至7時30分管制中央快車道及公車專用道。

四、建國高架道路：5時至7時30分管制仁愛路出口匝道。

五、金山南路（仁愛路至濟南路）：5時20分至8時管制全線車道。

六、新生高架道路：4時30分至8時管制全線各入出口匝道。

七、濱江街（新生北路至基10號水門）：5時40分至8時管制北側2線車道。

八、中山橋：5時40分至9時管制機慢車道，機車改道行駛快車道。

九、北安路（北安匝道至明水路）：5時40分至9時管制西往東全線車道。

十、明水路（北安路至樂群一路）：5時40分至9時管制西往東全線車道。

十一、樂群一路（明水路至基16號水門）：5時40分至9時管制西往東全線車道。

十二、大直橋明水路匝道：5時40分至9時管制該匝道出口。

十三、基7、8號疏散門：8時至10時管制車輛進入。

十四、基9號疏散門：6時至12時管制車輛進入。

十五、基10、16號疏散門：6時至8時管制車輛進入。

警方表示，活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、欲穿越仁愛路往北（南）車輛：改道林森南路、建國高架橋或基隆路車行地下道。

二、新生高架道路車流：改道行駛新生北路平面車道、中山北路。

三、北安路（圓山隧道至明水路）往東車輛：改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。

四、明水路、樂群一路之西往東車流：請改道行駛北安路、樂群二路。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

另當日適逢115學年度統一入學測驗，請北考區考生避開活動5周邊路線，或寬估時間提早出門，以確保應考權益。

為維護本市道路交通安全與順暢及減少用路人因交通管制造成之不便，籲請用路人留意收聽警察廣播電臺路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。

NAT GEO RUN國家地理路跑週日登場，相關交通函導和管制圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

NAT GEO RUN國家地理路跑週日登場，相關交通函導和管制圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

NAT GEO RUN國家地理路跑週日登場，相關交通函導和管制圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

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