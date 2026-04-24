「你願意和我交換嗎？」 身障院生翁彥如分享生命故事令人動容

八里愛心教養院院生翁彥如（中）演講，替代役男林嘉宏（左）協助。（記者翁聿煌攝）

新北市八里愛心教養院身障院生翁彥如受邀赴國際扶輪社3482公北民扶輪社例會演講，她坐在輪椅上講台，開口問出「如果可以交換人生，你願意和我交換嗎？」現場頓時陷入沉默，隨著演講者生命故事展開，掌聲與淚水交織，成為一場震撼心靈的生命教育課。

曾在新北市立八里愛心教養院服替代役的林嘉宏，服務期間深受院生翁彥如的毅力感動，為協助她拓展生命舞台，林嘉宏利用他服役前的社會人脈主動連結社會資源，聯繫台北民樂扶輪社，邀請翁彥如參與例會，讓她得以站在講台上分享生命故事。

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29歲的翁彥如自幼罹患腦性麻痺伴隨先天性脊椎側彎，童年是在無數針灸、開刀與住院中度過，14歲那年病情惡化，醫師曾告知若不再手術，生命恐僅剩3個月；但在家人、醫療團隊與師生的支持下，她挺過了生死關卡，她在演講中表示「是愛讓我多活了15年以上，也讓我知道，活下來不是偶然，而是有使命。」

「很多人看到我，會先看到輪椅，但我最厲害的是這張嘴巴哩」，翁彥如台上的流利發言，其實是教養院紮實的「賦能」過程，她克服行動不便，利用課餘與午休反覆練習，成功取得多項電腦證照。為了這場人生首秀，更是不斷自我挑戰，簡報修改達八個版本，練習超過50次，體現了「成功只是不斷反覆操作」的職人精神。

翁彥如大學選讀社工相關領域，立志為弱勢發聲，她相信，真正的影響力來自願意開始與堅持，這份從受助者轉變為「生命講師」的歷程，深刻鼓舞在場的每位扶輪社友，她在演講最後送給全場一句話「想做的事情，就趕快去做」她許下願望，未來希望能走進更多校園與企業，持續分享故事，讓更多人從猶豫轉向行動。

民樂扶輪社社長邱微榛（右）與翁彥如（中），左為八里愛心教養院院長劉文湘。（新北市社會局提供）

翁彥如（前排左二）在演講後，與台北民樂扶輪社和台北景福扶輪社社友合影。（新北市社會局提供）

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