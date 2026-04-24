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    首頁 > 生活

    農糧署緊盯美伊衝突釀肥料上漲 東部庫存足以支撐到年底

    2026/04/24 08:59 記者黃明堂／台東報導
    農糧署東區分署表示，東部地區115年1期化學肥料疏運庫存進儲814公噸，截至3月底尚有300公噸陸續釋出並持續滾動進儲，請農友依照實際耕作需求，以實名制安心購買肥料。示意圖。（資料照）

    農糧署東區分署表示，東部地區115年1期化學肥料疏運庫存進儲814公噸，截至3月底尚有300公噸陸續釋出並持續滾動進儲，請農友依照實際耕作需求，以實名制安心購買肥料。示意圖。（資料照）

    中東地區衝突以來，農糧署每週嚴密監控國際製肥原料價格，並協助國內肥料業者吸收部分漲幅，以穩定肥料供應及價格平穩。農糧署東區分署表示，東部地區115年1期化學肥料疏運庫存進儲814公噸，截至3月底尚有300公噸陸續釋出並持續滾動進儲，請農友依照實際耕作需求，以實名制安心購買肥料。

    為因應春耕穗肥需求高峰，農糧署東區分署自3月中旬起請農會陸續釋出化學肥料疏運庫存，且台灣肥料股份有限公司及民營廠商製肥生產線均運作正常，製肥原料庫存足以支撐生產至115年底，各項製肥原料補給來源多元，供應鏈韌性十足，請農友依耕作需要配合購肥實名制政策，不僅能享有運費補助，也能有效杜絕不肖業者囤積居奇或坐地起價。

    此外，因應國際製肥原物料行情上漲，農糧署也持續辦理「肥料漲幅補貼」措施，以平穩國內肥料價格及供需，並減輕農友負擔，請農友安心勿搶購、不囤肥，確保達到施肥效果。

    農糧署東區分署強調，將持續緊盯轄內肥料供需狀況，並加強辦理各地肥料進出貨配銷、經銷點售價、銷售及庫存查察作業，並再次重申，肥料供應鏈與價格補貼機制運作健全，請農友維持理性採購，以確保肥料品質及施肥效果，共同維護國內肥料市場的長期穩定。

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