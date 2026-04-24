直擊生命悸動！山海國小攜手海生館後灣野放海龜

山海國小攜手海生館後灣野放海龜 。（山海國小提供）

恆春半島不僅擁有絕美海景，更是海洋保育最前線的自然教室！屏東縣恆春鎮山海國小近年推動海洋教育成果豐碩，日前更與國立海洋生物博物館（海生館）海洋教育中心合作，在後灣沙灘舉行了一場別具意義的「海龜野放」活動。看著傷癒的海龜奮力爬向蔚藍大海，重返自然的瞬間，現場師生無不紅了眼眶，成功的將生命關懷與保育意識深植於學子心中。

為了讓海洋教育不再只是課本上的文字，山海國小特別規劃「海岸特派員」系列課程，由海生館專業團隊帶領學生走進沙灘。活動當天，教育中心人員詳細解說海龜的生態習性，並解構目前海洋生物正面臨的微塑膠、廢棄漁網等生存威脅。當學生們了解到每一隻獲救的海龜背後，都經歷了艱辛的復育過程，臉上無不露出嚴肅且專注的神情。

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野放時刻，海龜在沙灘上緩緩挪動身軀，四肢撥動沙土，一步一腳印地朝著浪花前進。當海龜被湧上的海水輕輕帶入太平洋的那一刻，全校師生發出驚呼與祝福。學生許得芳感動說「第一次這麼近看到海龜，心裡真的很激動，也體會到牠們在海裡生活好不容易，以後我絕對不會亂丟垃圾！」學生蔡茗安則許下願望，希望這隻海龜能平安長大，未來還要守護更多海洋生物。

山海國小校長楊瑞麟強調，海洋教育的核心在於「感受與行動」。他指出，透過實地參與野放，學生能從真實情境中產生強烈的情感連結，進而內化為自發性的環保行為。楊瑞麟表示，山海國小得天獨厚，未來將持續結合海生館等在地專業資源，開發更多元的戶外教學，期盼讓孩子在山與海的懷抱中，成長為具備永續觀念與行動力的海洋公民。

山海國小攜手海生館後灣野放海龜 。（山海國小提供）

山海國小攜手海生館後灣野放海龜 。（山海國小提供）

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