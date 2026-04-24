買小神衣抽青森機票 配天宮「睡魔」燈籠展至5/10

「青森睡魔抵嘉」睡魔燈籠正在朴子配天宮旁停車場展出。（記者林宜樟攝）

今年由嘉義縣舉辦的台灣燈會，由日本青森睡魔師結合台灣媽祖信仰製作的「青森睡魔抵嘉」燈籠成為注目焦點。燈會結束後，睡魔燈籠移至朴子配天宮旁停車場的「睡魔小屋」展出，展期至5月10日，配天宮更舉辦觀賞睡魔、買媽祖小神衣抽日本青森機票活動，引爆參觀搶購熱潮，小神衣一度供不應求，廟方已多次補貨。

今年媽祖誕辰為國曆5月9日（農曆三月廿三日），配天宮規劃參拜媽祖、觀賞睡魔及購買小神衣即可摸彩抽獎，大獎為日本青森雙人來回機票。活動預計抽出3組共6名幸運得主，出發日期為8月1日至8月8日的日本青森睡魔祭，中獎名單將於5月11日透過直播公開抽出，並同步抽出5位備取名單依序遞補。

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「睡魔小屋」平日開放時間為下午2點至晚上9點，週六為早上10點至晚上10點，週日則為早上10點至晚上9點，最近適逢全中運在嘉義縣舉辦，吸引許多選手前來配天宮參拜祈求佳績，選手參觀睡魔燈籠時更對結合台灣信仰的精緻工藝感到震撼與感動。

「青森睡魔抵嘉」燈籠以配天宮信仰為核心發想，展現媽祖、千里眼、順風耳將軍及山軍尊神（虎爺）的神韻，細節處處是驚喜：虎爺兩側搭配配天宮著名的紅白牡丹花，背景呈現「護國神山－玉山」的壯麗意象，更還原配天宮千里眼將軍獨有的「露腳趾」特色，供民眾探索發現。

隨著媽祖誕辰將至，近期前來配天宮進香的廟宇絡繹不絕。配天宮表示，今年媽祖祈安遶境暨祝壽大典將於5月8日（農曆三月廿二日）上午8點45分鳴炮起駕；5月9日（農曆三月廿三日）上午7點舉行祝壽大典後，隨即再次起駕遶境，歡迎各地信眾共襄盛舉。

睡魔燈籠結合台灣媽祖信仰。（記者林宜樟攝）

睡魔燈籠後方的虎爺。（記者林宜樟攝）

配天宮舉辦看睡魔燈籠買小神衣抽日本青森機票活動。（取自配天宮臉書粉專）

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