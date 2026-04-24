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    首頁 > 生活

    民眾購買房屋附停車位 35年後才發現違法要被罰

    2026/04/24 08:26 記者歐素美／台中報導
    台中市大雅區「名人山莊」社區大廈，因地下停車場機械停車位爆二次施工遭市府開罰。（記者歐素美攝）

    台中市大雅區「名人山莊」社區大廈，因地下停車場機械停車位爆二次施工遭市府開罰。（記者歐素美攝）

    廖姓民眾投訴本報指出，其於1991年購買台中市大雅區「名人山莊」華廈一戶，當時建商主打一戶一車位，不料，時隔35年，台中市都市發展局卻以建設公司二次施工，致機械停車位不合法，開罰管委會6萬元，質疑市府「跟百姓搶錢」；都發局表示，市府是依建築法開罰，針對建商二次施工所引發的消費糾紛，住戶可檢附契約或文宣等事證，向市府消費者服務中心申請調解。

    廖姓民眾表示，他購買的「名人山莊」華廈是市府核發合法執照的皇建建設公司所建，35年後的今天，都發局卻表示，當初皇建建設公司送件時的車位藍圖，跟現在的車位不同，是建設公司二次施工所致，那當初驗收時，官員為何會核發執照？質疑市府官員督導不週，驗收不嚴謹，市府不去找建設公司，卻找百姓開刀罰錢，公平正義何在呢？擺明就是市府在跟百姓搶錢！

    台中市都發局表示，依建築法規定，建築物所有權人及管委會對構造安全負有「狀態責任」，即使違規情事非現任管委會所為，管委會仍有義務排除違規現狀並恢復合法使用，以維護全體住戶的公共安全。

    大雅區「名人山莊」社區因停車空間與原核准圖說嚴重不符，都發局依法裁處管委會6萬元，並限期改善，考量回復合法狀態的工程涉及經費籌措或期程較長，管委會可檢具合約與整改計畫申請展延，都發局將視實際需求核辦。

    都發局指出，針對建商二次施工所引發的消費糾紛，住戶可檢附契約或文宣等事證，向市府消費者服務中心申請調解，或撥打「1950」專線諮詢，市府將全力協助住戶維護權益，釐清開發商應負起的損害賠償責任，保障民眾合法權益。

    「名人山莊」社區管理委員會主委表示，6萬元將由管委會支付，管委會並已聘請建築師處理停車位的問題。

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