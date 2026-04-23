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    首頁 > 生活

    台南學甲防汛 63台抽水機、6座抽水站備戰

    2026/04/23 22:15 記者楊金城／台南報導
    台南學甲區長張明寶（左二）帶領公所團隊巡查抽水站整備防汛。（公所提供）

    台南學甲區長張明寶（左二）帶領公所團隊巡查抽水站整備防汛。（公所提供）

    5月起將進入汛期，台南學甲區長張明寶帶領公所團隊今天（23日）巡視各抽水站檢視防汛設施整備情形，確保在災害發生時能即時發揮效能，保障居民生命財產安全。

    公所說，學甲區地處平原且鄰近沿海，區內有八掌溪、急水溪及將軍溪流經，並位於嘉南大圳下游，遇颱風豪雨時常因排水不易而發生積淹水情形。為強化排水能力，區內已配置37台移動式抽水機、26台沉水式抽水機及6座抽水站（華宗、下溪洲、羊稠厝、宅港、平和、秀昌）。特別是淹水熱點加強抽水設備部署，全面投入防汛減災工作。

    張明寶表示，像即將完成的「學甲區M幹線抽水站及調節池工程」，是北學甲治水重要工具，後續將搭配「學甲區豐和里營後抽水站治理工程」及「學甲區鹽原排水治理工程」等陸續施作完成，將可提升整體治理區域防洪效能。

    因應汛期，公所說，轄內區排及下水道清疏作業持續進行，汛期間災害搶修開口契約也已啟動，機具與人力皆可隨時待命。各抽水站、水門及移動式抽水機均由專業廠商定期巡檢與維護，確保運作正常。公所並備有150片防水擋板、500包砂包以應急。

    巡查水閘門的運作。（學甲公所提供）

    巡查水閘門的運作。（學甲公所提供）

    台南學甲區長張明寶巡視防汛重點工程「學甲M幹線抽水站」。（公所提供）

    台南學甲區長張明寶巡視防汛重點工程「學甲M幹線抽水站」。（公所提供）

    學甲公所演練防水擋板組裝擋水。（公所提供）

    學甲公所演練防水擋板組裝擋水。（公所提供）

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