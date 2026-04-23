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    首頁 > 生活

    基隆義三路郵局、聯宏社區公辦都更 年底公告最優申請人

    2026/04/23 22:09 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府信二路、義三路的郵局公辦都更案，目前已經進入招商說明書公開閱覽。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府信二路、義三路的郵局公辦都更案，目前已經進入招商說明書公開閱覽。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府今天舉辦「基隆市都市更新年度成果暨招商座談會」，將基隆畫分為「市港共榮生活圈」及「基隆河谷廊帶」，更著眼於市區的田寮河兩岸，推動周邊都市再生，盤點具有都更潛力的基地。其中，信二路、義三路的郵局公辦都更案，目前已經進入招商說明書公開閱覽，預計今年第3季公告招商，若一切順利，可望年底公告最優申請人。

    基隆市長謝國樑上任後，將都市更新與老舊建物改善列為重要施政方向，責成都發處成立都市更新專案辦公室，專責推動在地都更整合與案件輔導作業，同時市府也持續檢討並完善相關法令與行政流程，透過制度調整加速案件推動，期望逐步改善老舊社區居住環境，帶動城市再發展。本次透過招商座談會的舉辦向外界說明基隆都更推動的階段性成果，廣邀各界參與義三路郵局、聯宏社區兩大公辦都更案。

    基隆市政府秘書長方定安說，基隆正處產業轉型關鍵期，將結合基隆捷運，北五堵到八堵形塑產業廊帶，以都市更新作為轉型核心工具，精進行政作為，推動都更整合，強調公開透明與效率，深化產業對話，吸引資源投入發展。

    「義三路郵局周邊」位於田寮河水岸，市府與中華郵政及多個中央機關共同推動，未來將結合行政與住宅機能並改善交通停車，形塑市中心新核心；「聯宏社區」為震損列管危險建物並具海砂屋疑慮，市府已整合逾8成住戶參與都更，規劃加速重建，未來將興建耐震永續住宅並改善周邊環境。「義三路郵局周邊」及「聯宏社區」公辦都更案招商文件公開閱覽即日起到5月15日止。

    公開閱覽資訊：

    「義三路郵局」案：https://www.klcg.gov.tw/tw/urban/2630-314919.html
    「聯宏社區」案：https://www.klcg.gov.tw/tw/urban/2630-314932.html

    基隆市政府23日舉辦年度更都招商座談會。（基隆市政府提供）

    基隆市政府23日舉辦年度更都招商座談會。（基隆市政府提供）

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