台北安居街大改造！街道醫生全國完工首例 從「你咧創啥」到比讚

安居街經改造提升通行安全。（交通局提供）

內政部國土管理署2024年推出「全民參與街道改善平台（俗稱街道醫生計畫）」，由民眾提案、票選，台北市大安區安居街入列首波優先改善路段，也是全國完工首例。交通局分析成功原因，包括周邊住戶高度參與、行政單位與民意代表支持協助、北市自籌經費省下向中央申請補助的流程，問卷調查顯示整體滿意度達7成、7成7贊同通行順暢與舒適度提升、8成認為步行更安全。在地里長回憶起初從三天兩頭被里民叨念「你咧創啥 」，到最後獲讚「下次一定投給你」，從中央到地方，大家真的非常辛苦。

國土署都市基礎工程組長蔡亦強說，以往大部分工程都是政府單位評估具可行性後向下推動，「街道醫生計畫」提供民眾主動參與討論公共工程的機會，雖然面臨到不同意見挑戰與執行上的困難，但於市府局處、里長、民意代表努力與協助下，逐步整合居民意見，最終在路幅狹窄的安居街劃設出雙向人行道，提升通行安全，就是成功的案例；目前第三梯次提案開放中，至5月17日為止。

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台北市交通局說明，安居街寬約11公尺，屬於典型高度住商混合街道，緊鄰白蘭市場，周邊商店林立、違規佔道，路側還有障礙物，裝、卸貨需求高，違停亂象頻傳，雙向均無安全通行空間，行人在路段間隨意穿越，甚至得與車爭道。2024年民眾提案、投票，擇定安居街作為直轄市型優先改善路段之一，隨後展開跨局處會議協商、國土署輔導會勘，辦理住戶問卷調查了解居民意願，將其意見納入規劃調整，去年工務局新建工程處進行相關道路細部設計、試挖。

透過路型重整及空間重新分配，適度縮減車道寬度，於道路兩側設置約1.8公尺人行道，新增約2000平方公尺人行空間、31處行人穿越線，再將路口行穿線及轉角人行道外推，同步利用單側交錯配置汽機車格、裝卸貨臨停區，其中，機車格從138個增至166個，另增一處24小時貨車、計程車、復康巴士及長照車輛共用臨停區，車輛會因錯位偏移慢速行駛，進而達到人車有序的效果，今年3月完工。

兩側合計長約1.1公里，北市府斥資1710萬元改造，下一階段要改善的是同為民眾票選出來的指南路，交通局長謝銘鴻直言，「那條困難度也很高！」還打趣說，「專做這種疑難雜症！」交工處補充，今年主要是做規劃案，何時動工取決於和地方溝通順利與否。

黎孝里長方丁輝、黎元里長蘇偉彬說，其實政府剛開始未與地方做好溝通，一度引起諸多反彈，但在交通局、新工處及議員王閔生、前議員趙怡翔不厭其煩溝通協調，傾聽地方聲音、了解在地需求，才有今天成功的案例，使坐輪椅的長者、推著娃娃車的家長、上下課的學童都能安全通行，回憶從三天兩頭被里民叨念「你咧創啥 」到獲讚「下次一定投給你」，大家真的非常辛苦。

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