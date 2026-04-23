差點炸場！阿伯10公尺鞭炮衝迎大甲媽 警民火速攔阻

大甲媽鑾轎抵達北斗鎮奠安宮前，一名年長男子（畫面中間）突然持長約10公尺鞭炮闖入動線，準備燃炮迎駕。（翻攝大甲鎮瀾宮影音網站）

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香回鑾，今（23日）晚間駐駕北斗鎮奠安宮，吸引上萬信眾迎駕，齊聲高喊「進喔！進喔！」氣氛沸騰。不過鑾轎抵達前夕，一名年長男子突然手持長約10公尺鞭炮闖入動線，準備燃炮迎駕，現場人員見狀緊急制止，警方迅速收走鞭炮，才避免在人潮密集處發生危險，現場虛驚一場。

大甲媽鑾轎今日凌晨跨越濁水溪進入彰化，午間暫駐埤頭鄉合興宮，傍晚進入北斗鎮後，沿途信眾爭相鑽轎腳、供品不斷，隊伍走走停停，一度影響行進速度。傍晚在轎班加快腳步及警方「機動應變隊」疏導下，由鎮瀾宮董事長顏清標領轎，最終於晚間7點準時抵達奠安宮。

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就在鑾轎進入廟埕前，突發小插曲。一名阿伯疑為熱情迎媽祖，突然拿出一條長達10公尺的鞭炮闖入鑾轎通道，還試圖點火施放，嚇壞現場人員。由於現場人潮洶湧，一旦引燃後果不堪設想。一旁警戒的工作人員與警方見狀，立即火速上前制止，並將整串鞭炮迅速抽離現場，未釀成任何意外，只留下阿伯一臉錯愕。

所幸未影響鑾轎行程，現場秩序很快恢復。信眾持續湧入參拜，場面熱絡。鎮瀾宮表示，鑾轎預計24日凌晨1時起駕北返，將行經田尾、永靖、員林等地，當日晚間11時抵達彰化市永樂街天后宮。

彰化警方出動「機動應變隊」維持秩序。（民眾提供）

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，今（23日）晚間駐駕北斗鎮奠安宮，吸引上萬信眾迎駕，齊聲高喊「進喔！進喔！」氣氛沸騰。（翻攝大甲鎮瀾宮影音網站）

阿伯試圖點火施放，嚇壞現場人員，趕快出手制止。（翻攝大甲鎮瀾宮影音網站）

警方也迅速介入將鞭炮抽離，避免誤燃波及兩側密集信眾。阿伯一度愣在原地。（翻攝大甲鎮瀾宮影音網站）

小插曲未影響鑾轎行程，現場秩序很快恢復，由鎮瀾宮董事長顏清標領轎，順利進入奠安宮駐駕。（記者陳冠備攝）

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