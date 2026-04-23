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    首頁 > 生活

    新北第4處運將休息站 新北安坑計程車服務中心啟用

    2026/04/23 21:18 記者黃政嘉／新北報導
    新北市安坑計程車司機服務中心設在新店區安康路、安一路口南側橋下，提供16格車位。（圖由新北市交通局提供）

    新北市安坑計程車司機服務中心設在新店區安康路、安一路口南側橋下，提供16格車位。（圖由新北市交通局提供）

    新北市安坑計程車司機服務中心今天正式啟用，成為繼溪南、中山橋下及重新橋下之後，新北市第4處服務據點，提供16格車位，設有室內休息空間，提供飲水、如廁、簡易盥洗設備等需求，開放時間為平日上午9點至下午5點，讓運將在工作之餘，有個安心停靠、休息的地方，進一步提升整體營運服務品質。

    新北市交通局副局長曾招雄表示，安坑計程車司機服務中心設在新店區安康路、安一路口南側橋下，不只能坐下休息喘口氣，也提供飲水、如廁、簡易盥洗設備等基本需求，還有專人協助處理計程車相關事務，雖然空間不大，但設備齊全。

    曾招雄說，市府持續推出多項貼心措施，包括全市已有506處公有停車場提供計程車前30分鐘免費停車，今年6月起，還將在120處公有停車場試辦每天上午11點至下午1點免費停車2小時，讓運將在中午時段安心用餐，不用再為找車位煩惱。

    交通局也持續擴大計程車駕駛照護與專業提升，包括提供1800名駕駛健康檢查補助，最高可達3500元，同時開辦免費英、日語訓練課程，並辦理優良駕駛表揚，讓服務品質持續升級。

    新北市安坑計程車司機服務中心是新北第4處服務據點。（圖由新北市交通局提供）

    新北市安坑計程車司機服務中心是新北第4處服務據點。（圖由新北市交通局提供）

    新北市安坑計程車司機服務中心提供飲水、如廁等基本需求，還有專人協助處理計程車相關事務。（圖由新北市交通局提供）

    新北市安坑計程車司機服務中心提供飲水、如廁等基本需求，還有專人協助處理計程車相關事務。（圖由新北市交通局提供）

    新北市安坑計程車司機服務中心設有簡易盥洗設備。（圖由新北市交通局提供）

    新北市安坑計程車司機服務中心設有簡易盥洗設備。（圖由新北市交通局提供）

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