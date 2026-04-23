全力配合調查釐清真相！北市女警官產後血崩亡 診所聲明曝光

台北市警中正一分局女警官陳芊雯在街頭執勤時背影。（記者劉慶侯翻攝）

台北市警察局中正第一分局女警官陳芊雯，日前於新北市三重區某知名婦產科診所待產，18日凌晨順利產下一女，不料產後突大出血，輾轉送馬偕醫院救治，仍不幸於20日不治。面對這起悲劇，診所今日發表聲明，強調已由相關單位介入調查，將全力配合釐清真相。

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診所方表示，陳女當天到院待產原本過程順利，而產後陳女突發意識不清、出血不止，醫療團隊當下即施救，並同步聯繫119。陳女被送往新北市立聯合醫院三重院區，經觀察病況太過嚴重，再轉往台北馬偕醫院全力搶救，最終仍回天乏術。

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新生的女童也因生產過程中的併發症，疑似缺氧導致腦部受損，目前仍在新生兒加護病房與死神搏鬥中。診所發布正式聲明，對陳女的離世深表遺憾與不捨，也承諾將面對後續司法與醫療行政調查。至於確切的死因是羊水栓塞抑或是其他產後併發症，仍待衛生局調查及法醫相驗釐清。

診所聲明全文：

產婦陳芊雯115年4月18日在本院待產，因產後陷入意識不清，醫師當下立即展開急救並立即聯絡救護車就近送新北市立聯合醫院三重院區緊急救治，後再轉送台北馬偕醫院急救。

最後很扼腕還是沒能救回產婦，我們也深感遺憾與不捨，今相關單位已經介入調查，我們會全力配合調查釐清真相，感謝社會大眾的關心。

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