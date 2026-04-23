剴剴案檢討》「服務人、紙本競賽 哪重要？」 社工團體盼暫停評鑑

昨天逾1600名社工赴行政院抗議。（資料照）

剴剴案後社工界人心惶惶，該案陳姓社工遭以過失致死判刑2年更引起反彈。衛福部今日邀請社工團體，了解社工面臨的困境。與會社工認為，這次會議主要作用還是讓衛福部了解基層面臨的問題，並未取得具體共識，且社工團體提出暫停評鑑的建議，並未獲得正面回應。

「衛福部好像終於醒了，知道說這件事情已經很嚴重了，必須要端出一些對策，然後重視社工的實務問題。」高雄市社工工會職業秘書長郭志南說，今日衛福部邀請社工團體討論第一線實況，可以感受到衛福部有比較積極的想處理社工的問題。

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但郭志南指出，對於社工來說，目前最困擾的是紙本作業繁複、工作內容中包括眾多非社工應該負責的內容，且近年來社工已經出現嚴重的人力缺口，即使開缺也招不到人，因此會中有與會團體代表提出「暫停機構評鑑」的建議，卻並未得到衛福部的正面回應。

「防君子不防小人」

郭志南解釋，社工在實務上常常面臨「3年一大評、1年一小評」的情況，且大評鑑進行前，往往還會有許多自評工作，導致社工每年都要花時間處理評鑑帶來的文書工作，且這些評鑑往往沒有具體效益，可說是「防君子不防小人」，對於不在乎評鑑結果的縣市來說，幾乎沒有監督意義，已淪為紙本競賽。

「到底是要服務人比較重要，還是把作業弄得漂亮重要？」郭志南直言，由於多起社會案件造成的紛擾，加上既有的體制問題，社工界已經亂成一團，暫停評鑑是讓第一線社工喘口氣的做法，並能夠給予社工重整步調的機會。

至於衛福部次長呂建德提到，未來將參考醫事人員責任規範原則，界定社工相關責任，並訂定工作指引，也規劃提供社工此類基金或保險機制，協助支付法律訴訟、損害賠償等費用等，郭志南認為，社工界樂見衛福部採取相關規劃，「雖然慢了，但至少終於要做這件事了。」

不過，呂建德今日接受媒體聯訪時提到，昨日有赴行政院關心社工陳抗情況，但並未直接與現場社工互動，接下來會在北中南東舉辦座談會，進一步瞭解社工意見，對此台北市社工職業工會副理事長沈曜逸怒批，呂建德明明就在現場，卻未出面接受社工陳情，處理態度缺乏誠意。

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